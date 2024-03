Kim Jae Joong chốt địa điểm tổ chức fan concert "I'm Twenty" ở Việt Nam

HHT - Mercedes-Benz Hàn Quốc cho biết họ đã hỗ trợ sản xuất cho "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) tổng 9 mẫu xe, trong đó có loạt siêu xe tiền tỷ mà vợ chồng "nữ hoàng" Hong Hae In (Kim Ji Won) và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) thường dùng.

HHT - Rút cục thì Kim Soo Hyun - Kim Ji Won trong cảnh quay này ngọt ngào đến mức nào mà khán giả tiếc hùi hụi vì đoàn làm phim "Queen Of Tears" đã cắt khi lên sóng.

HHT - Truyền thông Hàn cho biết mỗi tập Kim Soo Hyun được nhận 800 triệu won (khoảng 14,7 tỷ đồng) cho mỗi tập phim của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt). Riêng thù lao cho anh đã chiếm 1/3 ngân sách.

HHT - Đây là giả thuyết mà cư dân mạng đặt ra sau diễn biến mới ở tập 6 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt). Có khả năng đạo diễn, biên kịch đang gợi ý rằng, con trai của Hong Soo Cheol - Da Hye thực chất là con của Baek Hyun Woo và Hong Hae In.

HHT - Khán giả xem "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) giờ đã có thêm niềm vui mới là tìm những chi tiết có liên quan đến "Crash Landing on You" (Hạ Cánh Nơi Anh) được biên kịch cài cắm trong phim.