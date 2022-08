"Kim Sa Ngư" Lương Bích Hữu cover "Tay Trái Chỉ Trăng", fan cảm thán: "Quá hay, đầy nội lực!"

HHT - Sau khi xuất hiện tại chương trình "The Masked Singer Vietnam" và khiến khán giả xao xuyến bởi giọng ca nội lực, Lương Bích Hữu đã đăng tải clip cover ca khúc "Tay Trái Chỉ Trăng" bằng tiếng Hoa.

Trước đó, trong The Masked Singer Vietnam, Lương Bích Hữu khiến khán giả "nổi da gà" khi trình bày các ca khúc Xem Như Em Chẳng May, Sao Cha Không, Tuổi Mộng Mơ. Đặc biệt, phần trình diễn Xem Như Em Chẳng May được người xem nhận định là màn thể hiện đầy nội lực và đẳng cấp của Lương Bích Hữu.

Từng đi theo hình tượng trẻ trung vào những năm 2000 khi còn là thành viên của H.A.T, Lương Bích Hữu gây sốt với các bản hit như Sắc Màu Trái Tim, Lời Hứa Cho Tình Yêu... Do đó, nhiều khán giả lầm tưởng nữ ca sĩ chỉ sở hữu tông giọng theo kiểu "baby voice". Nhưng thông qua The Masked Singer Vietnam, nữ ca sĩ khiến khán giả ngỡ ngàng bởi chất giọng cao vút, đầy cảm xúc.

Trong chương trình, Trấn Thành cũng lý giải nguyên nhân mình nhận ra Lương Bích Hữu là nhờ giọng hát nội lực với quãng giọng rộng và vị trí âm thanh cực kỳ chuẩn. Việc Kim Sa Ngư phải cởi bỏ mặt nạ và dừng chân trong tập 7 để lại rất nhiều nuối tiếc cho người xem. Nhiều người hâm mộ cho biết, Lương Bích Hữu đã mang "bầu trời thanh xuân" của họ quay trở lại.

Do đó, bản cover ca khúc Tay Trái Chỉ Trăng của Lương Bích Hữu được xem như món quà mà cô dành tặng mọi người. Đây là ca khúc tiếng Hoa từng được các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Hà Nhi, Văn Mai Hương cover. Phiên bản cover của Lương Bích Hữu tiếp tục nhận về sự yêu thích và tán thưởng của khán giả. Vốn là một người gốc Hoa, Lương Bích Hữu chinh phục khán giả bởi cách phát âm chính xác khi hát, cộng hưởng cùng kĩ năng thanh nhạc tốt.

Đặc biệt, nhiều khán giả trẻ thuộc thế hệ Gen Z bày tỏ sự yêu thích khi có thể biết đến "thần tượng lâu năm" Lương Bích Hữu và tìm nghe lại những ca khúc do cô trình bày. Trước khi chia tay The Masked Singer Vietnam, Lương Bích Hữu cũng gửi đến khán giả ca khúc sắp phát hành mang tên Em Vẫn Tin Vào Tình Yêu Ấy. Đa số người hâm đều mong rằng nữ ca sĩ sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian tới.