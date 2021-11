Kim Seon Ho chính thức "chốt đơn" phim điện ảnh đầu tay sau khi được Dispatch giải oan

HHT - Giữa lúc Dispatch tung thêm bằng chứng có lợi cho Kim Seon Ho, nhà sản xuất phim điện ảnh "Sad Tropics" cũng xác nhận Kim Seon Ho vẫn là nam chính bộ phim, tháng 12 khởi quay.

Trước đó vào ngày 6/9, nhiều nguồn tin cho biết Kim Seon Ho đang tiến hành đàm phán kịch bản bộ phim điện ảnh Sad Tropics. Nếu nhận lời, đây cũng sẽ là bộ phim điện ảnh đầu tay của nam diễn viên.

Tuy nhiên, vì bị bạn gái cũ đăng bài tố cáo, Kim Seon Ho đã phải rút khỏi hai dự án phim vừa nhận lời là 2 O'Clock Date và Dog Days. Phía nhà sản xuất Sad Tropics cũng thông báo đang cần thêm thời gian thảo luận, xem xét lại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Và mới đây, sau khi trang tin hàng đầu Hàn Quốc Dispatch liên tục đăng hai bài báo, tung bằng chứng tin nhắn của Kim Seon Ho nói chuyện với bạn bè và cả với bạn gái cũ Choi Young Ah nhằm làm rõ mọi chuyện. Nhà sản xuất Sad Tropics cũng đã có động thái mới.

Trước những thông tin có lợi đang đứng về phía Kim Seon Ho, nhà sản xuất Sad Tropics quyết định công bố thông tin Kim Seon Ho xác nhận tham gia vai nam chính của bộ phim. Về phần nữ chính, họ đang tiến hành đàm phán cùng nữ diễn viên Go Ara.

Sad Tropics là câu chuyện về một anh chàng có cha là người Hàn Quốc và mẹ là người Philippines. Anh có mơ ước trở thành võ sĩ đấu quyền Anh, sau đó sang Hàn Quốc tìm người cha đã bỏ rơi mình. Trong hành trình đi tìm cha, anh đã chạm trán với không ít người xấu và khó khăn cản trở.

Sad Tropics được đạo diễn bởi PD Park Hoon Jung, người từng thành công với những tác phẩm điện ảnh ăn khách như New World, V.I.P, The Witch: Part 1. The Subversion.

Ban đầu, bộ phim dự kiến sẽ quay vào giữa tháng 11 này, nhưng lịch trình đã được dời sang tháng 12 sẽ tiến hành bấm máy.