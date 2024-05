Kim Soo Hyun - Kim Ji Won lại lộ điểm chung giống BinJin, fan couple lên cơn sốt

HHT - Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin (BinJin) không chỉ là "cameo" trong "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt), mà cặp đôi chính Kim Ji Won và Kim Soo Hyun cũng được fan soi ra có nhiều điểm chung với "cặp đôi vàng của K-Biz". Mới nhất là người vệ sĩ theo bảo vệ hai người.

Mới đây, Kim Ji Won đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) để tới Singapore tham dự buổi ra mắt dòng nước hoa mới của BVLGARI. Fan đều trông ngóng vào lịch trình lần này của cô, nhất là sau khi danh tiếng của cô thăng hạng vượt bậc nhờ cơn sốt của Queen of Tears.

Một điều khiến fan chú ý nữa là người vệ sĩ đồng hành với Ji Won tại sân bay. Anh chính là vệ sĩ đi cùng Kim Soo Hyun - nam chính của Queen of Tears, tại nhiều sự kiện, thậm chí từng hộ tống nam diễn viên ra nước ngoài.

Việc nghệ sĩ thuê chung một đội vệ sĩ không có gì lạ, nhưng vì Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đang được nhiều khán giả mong phim giả tình thật sau phản ứng hóa học bùng nổ trong Queen of Tears, nên fan cho rằng sự trùng hợp này không phải là tình cờ. Hơn nữa hình ảnh Kim Ji Won chào hỏi, cảm ơn nam vệ sĩ trước khi vào khu vực lên máy bay rời Hàn Quốc cũng được khán giả đặc biệt chú ý.

Vào năm 2020, Hyun Bin và Son Ye Jin đã được fan soi ra có cùng vệ sĩ. Lúc này, bộ đôi chưa công khai hẹn hò, mà chỉ được công chúng "đẩy thuyền" sau thành công của Hạ Cánh Nơi Anh. Khi ấy, fan đã nghi ngờ về một mối quan hệ "trên mức đồng nghiệp" của BinJin, rằng cả hai đã là một cặp nên chọn tin tưởng chung một vệ sĩ thân cận.

Trong Queen of Tears, bộ ảnh cưới tới hôn lễ của Hong Hae In và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun và Kim Ji Won thủ vai) được lấy cảm hứng từ hôn lễ của BinJin. Cặp đôi vàng của Hạ Cánh Nơi Anh cũng rất nhiều lần được nhắc tới trong phim. Biên kịch của Queen of Tears và Hạ Cánh Nơi Anh là cùng một người. Kim Soo Hyun và Kim Ji Won cũng được cho là có nhiều điểm tương đồng như ánh mắt, hành động... giống với BinJin. Tất cả khiến người hâm mộ càng hy vọng Kim - Kim couple "xin vía" thành công từ Hyun Bin - Son Ye Jin.

Người vệ sĩ (ngoài cùng bên phải) hộ tống Kim Soo Hyun và Kim Ji Won cũng là người từng đồng hành với vợ chồng Song Joong Ki, Lee Jong Suk... Dù "chiếc hint" trên có thể chỉ là trùng hợp, nhưng fan vẫn mong rằng đây là tín hiệu vui cho Kim Soo Hyun và Kim Ji Won sớm thành đôi.

Chiều 14/5, Kim Ji Won đã xuất hiện tươi tắn và ngọt ngào tại sự kiện của BVLGARI. Cô diện chiếc đầm hồng của Max Mara, kiểu tóc giống với tạo hình của Hong Hae In, khiến fan Queen of Tears đùa là Hong Hae In đi công tác nước ngoài.