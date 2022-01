Kim Soo Hyun vững ngôi vị "diễn viên đắt giá nhất Hàn Quốc" với cát-xê gần 10 tỷ đồng/tập

HHT - Mới đây, đài truyền hình IHQ đã phát sóng tập đặc biệt của chương trình giải trí "Secret Newsroom" với chủ đề về Kim Soo Hyun. Nội dung của tập đặc biệt được thảo luận qua 3 từ khóa nổi bật, thể hiện sự thành công đáng nể của nam diễn viên.

500 triệu KRW/ tập

Tên tuổi của Kim Soo Hyun được truyền thông nhắc đến với danh xưng "nam diễn viên đắt giá nhất Hàn Quốc" - với mức cát-xê "khủng" 500 triệu KRW/ tập phim (hơn 9,5 tỷ đồng/ tập) từ vai chính của bộ phim One Ordinary Day. Để so sánh, mức lương của anh thậm chí còn lớn hơn tổng thù lao của 2 nam tài tử Lee Byung Hun và Hyun Bin từ 2 bộ phim Crash Landing On You và Mr. Sunshine.

Kim Soo Hyun đã chứng minh thực lực diễn xuất của mình xứng đáng với mức thù lao cao nhất lịch sử phim ảnh xứ Kim chi. Nội dung phản ánh hệ thống tư pháp hình sự tại Hàn Quốc của One Ordinary Day đã được Kim Soo Hyun bộc lộ rõ nét bằng lối diễn xuất thể hiện diễn biến tâm lý, cho thấy nhiều khía cạnh u ám, đen tối khiến người xem phải trầm trồ.

Theo tờ Ten Asia, để chuẩn bị cho vai diễn trong One Ordinary Day, Kim Soo Hyun đã đến phòng thẩm vấn để luyện tập lời thoại, sao cho phân cảnh của mình hoàn hảo nhất. Nhờ đó, khán giả đã có dịp chiêm ngưỡng một Kim Soo Hyun xuất thần trong những phân cảnh "nặng đô".

Seongsu-dong

Khu Seongsu-dong được đánh giá là "Nữ hoàng bất động sản" của Seoul, Hàn Quốc nhờ vị trí đắc địa, những tòa nhà chọc trời cùng tầm nhìn bao trọn rừng Seoul và sông Hàn. Đây cũng chính là nơi Kim Soo Hyun đã lựa chọn để "an cư". Được biết, khu chung cư đắt đỏ mà Kim Soo Hyun sở hữu mang đẳng cấp dịch vụ bậc nhất Hàn Quốc, đơn cử như phần thang máy được bọc da toàn bộ dành cho VVIP.

Trẻ và giàu

Bén duyên với diễn xuất từ sớm nhưng Kim Soo Hyun chưa bao giờ "nguội lửa" đam mê. Cú hích Dream High chính là bàn đạp quan trọng đưa tên tuổi nam diễn viên tỏa sáng trong làng giải trí Hàn Quốc. Tiếp đó, loạt phim ăn khách Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Vì Sao Đưa Anh Tới, Điên Thì Có Sao... đã giúp cái tên Kim Soo Hyun phủ sóng khắp Châu Á.

Sức nóng từ tên tuổi cùng đời tư trong sạch, nói không với scandal đã giúp doanh thu quảng cáo của Kim Soo Hyun tăng vượt bậc. Sự xuất hiện trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đã giúp diễn viên họ Kim nhận được 17 quảng cáo và kiếm về 8 tỷ KRW (hơn 152 tỷ đồng). Sau Vì Sao Đưa Anh Tới, con số đã lên 20 tỷ KRW (hơn 380 tỷ đồng) chỉ tính riêng ở thị trường Trung Quốc. Đến nay, Kim Soo Hyun đã đạt doanh thu quảng cáo ước tính 50 tỷ KRW (hơn 950 tỷ đồng) mỗi năm và luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng doanh thu của những người nổi tiếng.

Sự nổi tiếng của Kim Soo Hyun cũng chính là hình mẫu lý tưởng, truyền cảm hứng của nhiều người trong giới giải trí Hàn. Mới đây, Kim Soo Hyun trở thành ngôi sao Hallyu đầu tiên có “3D Virtual Human” (Người ảo 3D) - con người kỹ thuật số, có thể sử dụng ngoại hình và nét mặt như người thật nhằm mục đích truyền thông trong các ngành công nghệ số.