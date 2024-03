Kim Yoo Jung biến thành gà viên trong “Chicken Nugget”: Một bộ phim kỳ lạ đến mức kỳ dị

HHT - Bộ phim truyền hình “Chicken Nugget” trên Netflix có thể là bộ phim kỳ lạ nhất năm 2024, khi nó biến một cô gái thành một miếng gà viên. Và cô gái đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Kim Yoo Jung!

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Bộ phim truyền hình Chicken Nugget (Gà Nugget) vừa lên sóng Netflix có thể là bộ phim truyền hình Hàn Quốc kỳ lạ nhất năm 2024, thậm chí lọt vào danh sách những bộ phim kỳ lạ nhất xứ kim chi từ trước đến nay. Không chỉ bởi vì nó biến một cô gái thành một viên gà nugget, mà còn bởi cách nó xây dựng các nhân vật khác cùng một cốt truyện hư ảo và gây tò mò tột độ đến tận cuối cùng.

Bộ phim Chicken Nugget bắt đầu câu chuyện bằng việc anh chàng Baek Joong (Ahn Jae Hong) cùng bộ trang phục sặc sỡ của mình - đặc biệt là chiếc quần vàng chói lọi - vừa đi đến chỗ làm vừa sáng tác nhạc. Anh làm việc ở một công ty chuyên chế tạo các loại máy móc có tên là Mọi Loại Máy. Khi đến cửa công ty, anh nhìn thấy một cái máy để đằng trước, liền mang vào. Đến giờ ăn trưa, crush của anh - cũng là con gái sếp - Choi Min Ah (Kim Yoo Jung) mang món gà nugget đến ăn cùng bố. Cô nhìn thấy cái máy, tò mò và háo hức bước vào, và bùm, liền biến thành một viên gà nugget.

Với một mở đầu độc lạ như thế, không có gì quá ngạc nhiên khi những diễn biến tiếp sau đó của bộ phim cũng là một trải nghiệm hiếm thấy đối với khán giả. Chicken Nugget biến một cô gái thành một viên gà nugget, đẩy cô vào một số phận khủng khiếp như bị lẫn với hàng chục viên gà nugget bình thường khác, có thể bị ôi thiu, thảm kịch đáng sợ nhất mà cô có thể phải đối mặt đó là bị ăn mất.

Bố cô cùng chàng trai đang yêu thầm cô chứng kiến “sự biến hình” của cô ban đầu hoảng hốt, sợ hãi, khóc lóc ỉ ôi; sau đó liền vực dậy tinh thần, tìm mọi cách biến cô trở lại thành người. Trong cuộc phiêu lưu sau đó, cả hai đã gặp gỡ những nhân vật hết sức kỳ lạ và khám phá ra một bí mật khủng khiếp, phức tạp kéo dài hàng trăm năm. Nhưng không bất kỳ điều nào trong số đó khiến họ chùn chân hoặc nhen nhóm ý định bỏ cuộc.

Ngoài một cốt truyện quá sức độc đáo, Chicken Nugget còn gây chú ý bởi sở hữu một dàn sao đảm nhận vai chính lẫn cameo. Hai nhân vật trung tâm của bộ phim: Người bố - được giao cho nam diễn viên Ryu Seung Ryong (Điều Kỳ Diệu Của Phòng Giam Số 7, Nghề Siêu Khó, Moving) và anh chàng quần vàng - được giao cho Ahn Jae Hong (Thanh Xuân Vật Vã, Mask Girl). Bên cạnh đó, vai cô con gái bị biến thành viên gà nugget do Kim Yoo Jung (Mây Họa Ánh Trăng, My Demon) đảm nhận. Dàn sao cameo gồm: Jung Ho Yeon (Squid Game), Jin Young (The Devil Judge), Ko Chang Seok (Hello Ghost)...

Tuy nhiên, bất chấp dàn sao, nội dung kỳ lạ đến mức kỳ dị khiến người xem thật khó để nhận định Chicken Nugget là phim hay hay phim dở. Cảm giác bối cảnh của phim đơn giản, kỹ xảo rẻ tiền, nhưng điều đó dường như là một sự cố ý. Những tình tiết hài hước trong phim được xây dựng kiểu “ố dề”, xoay quanh một hệ thống nhân vật mà gần như ai cũng lập dị.

Vì thế, sẽ có người cảm thấy Chicken Nugget thật mới mẻ và gây cười, nhưng cũng sẽ có người thấy nó quá ngớ ngẩn. Có nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu ngay khi phim mới bắt đầu, và rồi khó chịu với cách bộ phim diễn ra. Nhưng cũng có những khán giả cảm thấy cách tiếp cận của Chicken Nugget thú vị và bị thuyết phục bởi điều cái kết muốn truyền tải.

Thật khó để so sánh Chicken Nugget với bất kỳ bộ phim truyền hình nào khác, bởi có nhiều thứ ở bộ phim chưa từng được tìm thấy ở bất kỳ phim nào trước đó. Chính sự độc đáo đó của nó đã khiến khán giả phải xem đến tập cuối để tìm cho mình câu trả lời, và thừa nhận trải nghiệm họ vừa có quả là độc nhất vô nhị, nhưng cuối cùng họ thích hay không thích bộ phim lại là một vấn đề khác.

Chicken Nugget gồm có 10 tập, đã có mặt toàn bộ trên Netflix.