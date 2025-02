Kinh tế khó khăn khiến người tiêu dùng dần thờ ơ với các thương hiệu xa xỉ?

HHT - Theo các báo cáo và bảng xếp hạng của ngành thời trang, có một nhận định nhanh khá thú vị là người tiêu dùng Gen Z đang ưu tiên tính chức năng hơn là sự xa xỉ.

Có một thực tế khá bất ngờ là chỉ trong một năm, các thương hiệu mới và non trẻ đã nhanh chóng bước vào bảng xếp hạng các thương hiệu hot nhất do Lyst công bố. Thậm chí, chỉ có một số ít mặt hàng xa xỉ như giày ba lê của Alaïa và túi Arcadie của Miu Miu xuất hiện trong danh sách những sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất, phần còn lại của bảng xếp hạng được thống trị bởi giày Puma Speedcat và Clarks Original Wallabee, túi Coach và Longchamp, giày bốt biker Ganni, kính râm Tom Ford và quần của The Frankie Shop. Tất cả đều không phải là hàng xa xỉ và đều có mức giá dễ tiếp cận!

Có vẻ như những món đồ mà các tín đồ thời trang toàn cầu đang tìm kiếm không còn là sản phẩm xa xỉ nữa. Hầu hết mọi người đang quan tâm đến các thương hiệu mới hoặc thương hiệu lâu năm đang được hồi sinh gần đây, có lẽ bởi vì họ cung cấp các sản phẩm chất lượng với mức giá tương đối phải chăng.

Điều này thể hiện rõ ràng khi túi của Miu Miu là sản phẩm xa xỉ duy nhất trong danh sách, sự hiện diện của túi Brooklyn Coach và túi Le Pliage Longchamp cho thấy khách hàng bắt đầu ưu tiên tính chức năng hơn là sự xa xỉ.

Theo Lyst, Gen Z đã đóng một vai trò đặc biệt trong sự thay đổi này, điều này được thúc đẩy thông qua một quá trình chậm rãi và mang tính tập thể. Gen Z đang thay đổi các nhu cầu ưu tiên của người tiêu dùng, thay vì "tôn thờ" hàng xa xỉ, họ bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn thay thế hợp lý, chất lượng tương đương nhưng không cần trả một số tiền khổng lồ để sở hữu.

Các nhà mốt xa xỉ mặc dù vô cùng xuất sắc, nhưng không thể có được tất cả như ngày xưa, khi nhu cầu của con người đang dần thay đổi. Các thương hiệu như Coach, Ganni hoặc Toteme và The Frankie Shop đang đáp lại nhu cầu thực tế của người tiêu dùng tốt hơn. Các sản phẩm của họ có cùng một loại vải cotton, cùng một loại da, cùng một chất lượng với các xa xỉ phẩm, chỉ khác nhau về giá. Bấy nhiêu đã khiến các thương hiệu xa xỉ phải đau đầu cạnh tranh để giành lấy sự quan tâm trở lại của người tiêu dùng.