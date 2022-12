Knet chỉ ra lý do khiến "Thị hậu" Kim Tae Ri là một trong 3 người nổi tiếng cư xử tệ nhất năm

HHT - Kim Tae Ri là nữ diễn viên duy nhất nhận giải thưởng "Người nổi tiếng cư xử tệ nhất" năm 2022. Chuyên gia cho rằng cô có thái độ bất lịch sự khi phỏng vấn. Knet bênh vực có lẽ do tính cách thẳng thắn, bộc trực của mình khiến Kim Tae Ri mất lòng giới phê bình và phóng viên.

Tương tự với lễ trao giải Mâm Xôi Vàng của Mỹ, Hàn Quốc có giải thưởng Sanddalki. Giải thưởng này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2017. Năm nay, với khảo sát từ 34 nhà phê bình phim, phóng viên từ các hãng tin lớn của Hàn Quốc, Sanddalki đã chọn ra 3 ngôi sao nhận giải Người nổi tiếng có cách cư xử tệ nhất, gồm: Ma Dong Seok, Kim Tae Ri và Nam Joo Hyuk.

Kim Tae Ri nhận 11 phiếu bầu với lý do cô liên tục vẽ nguệch ngoạc khi được đặt câu hỏi, cư xử như thể chưa thoát được vai kiếm thủ, nữ sinh trung học Na Hee Do (vai diễn của Kim Tae Ri trong Twenty Five, Twenty One). Các phóng viên bình chọn cho "Thị hậu" Baeksang cho biết:

"Tôi vẫn nhớ mình đã sốc như thế nào khi nghe Kim Tae Ri nói xấu một đạo diễn Hàn Quốc đang làm việc ở nước ngoài ngay giữa buổi họp báo chính thức."

"Kim Tae Ri dường như đã mất hết phép lịch sự kể từ khi cô ấy đóng vai Na Hee Do."

"Tôi thất vọng về thái độ của Kim Tae Ri khi phỏng vấn."

Một kênh YouTube đã tổng hợp những phát ngôn của Kim Tae Ri để làm rõ vì sao cô lại bị réo tên ở giải thưởng không mấy hay ho này, tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi trên cộng đồng mạng.

Đoạn video chỉ ra Kim Tae Ri từng nói rằng đã cắt đứt quan hệ bạn bè với những người bạn thân nhất từ thời tiểu học, vì họ đã nói xấu và lan truyền tin đồn sau lưng cô. Kim Tae Ri từng giấu một chiếc đồng hồ của đạo diễn, thích thú thừa nhận rằng đạo diễn vẫn chưa biết gì.

Các lý do khác được chỉ ra như việc Kim Tae Ri đã thiếu khiêm tốn khi nói rằng sợ hãi khi ra ngoài vì sẽ có lượng lớn người hâm mộ vây quanh do độ nổi tiếng của cô. Trong các cuộc phỏng vấn khác, nữ diễn viên khẳng định thật khó để tìm được một người không thích mình.

Nhiều người cho rằng nếu nhìn ở góc độ khác, Kim Tae Ri có lẽ không phải thiếu khiêm tốn hay tự cao, mà cô chỉ đang sống thật với cảm xúc của mình. Cư dân mạng bình luận nếu theo dõi các video hậu trường hay vlog, sẽ thấy Kim Tae Ri có tính cách khá phóng khoáng, bộc trực, thật thà. Vì cách nói chuyện không kiêng dè mà có thể khiến các phóng viên mất lòng khi cô trả lời phỏng vấn và chọn nữ diễn viên là ngôi sao cư xử tệ nhất.