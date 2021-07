Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021: Các hot TikToker 2K3 chuẩn bị gì trước “giờ G”?

HHT - Con tàu Ever Given từng gây tắc nghẽn kênh đào Suez suốt gần một tuần, khiến hàng trăm tàu chở hàng khác phải chờ đợi, sau đó đã bị giữ thêm hàng tháng trời chỉ vì các bên không nhất trí được về vấn đề bồi thường. Nhưng cuối cùng thì một thỏa thuận đã được đạt tới và Ever Given lại sắp được tiếp tục thực hiện bổn phận của nó rồi.