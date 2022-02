Kylie Jenner thông báo hạ sinh con thứ 2 vào đúng ngày đẹp, thu hút lượng tương tác khủng

HHT - Những người cầm tinh chúa sơn lâm thường mang trong mình một trái tim mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Nam diễn viên trẻ đầy tài năng Vương An Vũ cũng không phải ngoại lệ. Trong năm 2022 này, con đường của An Vũ cũng như các chàng trai tuổi Hổ khác sẽ vô cùng đáng mong đợi.

HHT - Sau một sự kiện được lên sóng ngày 2/2 vừa qua, cư dân mạng được dịp ăn "cẩu lương" no nê với màn tương tác siêu ngọt ngào giữa Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Cũng sau lần chung khung hình này, tin đồn "phim giả tình thật" giữa hai người lại được netizen bàn luận sôi nổi.

HHT - Lady Gaga đã có một năm 2021 hết sức thành công khi hoạt động song song với hai vai trò ca sĩ và diễn viên. Hãy cùng dự đoán xem "quý cô tuổi Dần" có tiếp tục gặp may trong năm 2022 không nhé!

HHT - Loạt phim Hàn lên sóng tháng 2 ngay trong thời điểm Valentine, đều là phim tình cảm lãng mạn, hài hước. Với sự góp mặt của những cái tên đáng trông đợi như: Son Ye Jin, Jeon Mi Do, Park Min Young, Song Kang,...

HHT - Bộ phim “All Of Us Are Dead” (Ngôi Trường Xác Sống) của Hàn Quốc trên Netflix đang gây sốt nhưng những bình luận của người xem lại trái chiều. Không phải ai cũng hài lòng về nội dung phim cũng như diễn xuất của dàn diễn viên trẻ.