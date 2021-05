Lá thư gửi người em ra đời khi mẹ nhiễm COVID-19 của nữ sinh Hà Nội đạt giải Nhất UPU

HHT - Vượt qua hàng triệu bức thư từ khắp cả nước, cô bạn Đào Anh Thư, học sinh lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, Hà Nội đã giành giải Nhất Quốc gia của cuộc thi năm nay.

Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 với đề tài: “Hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19” (Tiếng Anh: Write a letter to a family member about your experience of the COVID-19 pandemic).

Đây là lần thứ 33 cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam, do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng phối hợp tổ chức.

Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 với đề tài về COVID-19 đại dịch làm thế giới thay đổi và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Đây cũng là đề tài liên quan đến toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội nên nhận được sự quan tâm lớn của toàn xã hội. Các địa phương, các nhà trường đã khuyến khích học sinh tham dự cuộc thi để viết lên những suy nghĩ, tâm tư của mình về đại dịch với số lượng bài dự thi rất lớn.

Đa số các bức thư đều kể lại trải nghiệm của các bạn học sinh khi phải nghỉ học ở nhà, không được đến trường, lạ lẫm với cách học online nhưng lại được đoàn tụ gia đình, gần gũi, chia sẻ tình cảm với ông bà, cha mẹ, anh chị em...

Kết quả BTC đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 65 giải Cây bút Triển vọng. Ngoài ra, còn tặng 6 Thư khen dành cho các bạn học sinh khuyết tật có bài dự thi tốt.

Bạn Đào Anh Thư, lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội đã đoạt giải Nhất Quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (2021) tại Việt Nam.

Bức thư đạt giải Nhất của bạn Anh Thư có nội dung chi tiết như sau:

"Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày 8/2/2021

Thiên thần của chị!

Em đang ngủ hồn nhiên, đôi môi chúm chím lại như đang mút kẹo. Còn chị, chị ngắm nhìn em, một thiên thần được sinh ra giữa mùa Covid, với niềm hạnh phúc không gì tả nổi. Chị muốn nói với em thật nhiều về những ngày tháng chị cùng em ở trong khu cách ly này nhưng em quá bé nhỏ chẳng thể ghi nhớ nổi điều gì. Thế nên, chị viết những dòng này cho em của chị.

Em thân yêu!

Buổi sáng ấy, khi kênh thời sự đưa tin trên toàn thế giới đã có hơn một trăm triệu người mắc Covid-19 và hơn hai triệu người bị "tử thần Covid" cướp đi sự sống; còn ở đất nước mình, dịch đang bùng phát trở lại và có thêm nhiều ca mắc mới thì đó cũng chính là lức mẹ trở dạ sinh em. Chao ôi! Chị không thể nhớ nổi cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nữa. Chỉ biết rằng, rất nhanh chóng, phòng cách ly của mẹ biến thành phòng để sinh em. Các cô, các bác y tá, bác sĩ đều khẩn trương nhất có thể. Còn chị, chị ở phòng bên này ngóng sang bên đó, chờ đợi em trong cuộc hành trình đến với thế giới này. Chị hết đứng lên, ngồi xuống không yên. Đúng là ai chưa từng chờ đợi trong lo âu, phấp phỏng thì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được thời gian chờ đợi nặng nề, lê thê đến thế nào.

"Em bé của chị!

Khi em cất tiếng khóc chào đời, không gian như bừng sáng. Bế em trên tay là một bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ y tế màu xanh, khẩu trang kín mít, chỉ còn hở đôi mắt ánh lên nét rạng ngời. Em cất tiếng khóc, chị nhẹ nhõm như vừa trút hánh nặng ngàn cân, vui sướng đến run người, nghe bên tai tiếng bà cười trong nước mắt, bố đang gọi video bỗng lặng đi... Tất cả vỡ oà cảm xúc...

Em sinh ra trong sự nâng niu, đón chờ của những người thân và nhiều hơn thế nữa. Tiếng khóc chào đời của em đã thắp thêm niềm hy vọng, niềm tin chiến thắng đại dịch cho những chiến sĩ áo trắng nơi đây. Dù cho ngoài kia, cả thế giới đang chao đảo vì cơn bão tử thần Covid-19, thì em ơi, cứ ngủ thật ngon lành bởi trong này bình yên lắm.

Em được chở che trong vòng tay ấm êm của những con người thầm lặng. Đó là những bác sĩ không quản ngày đêm hy sinh bản thân mình, hết lòng vì người bệnh. Tấm chắn giọt bắn lúc nào cũng đầy hơi nước vì không có cơ hội được bỏ ra, lưng áo ướt đẫm mồ hôi cho dù là đang ngữa những ngày đông tháng giá. Đó là những người tự nguyện ở luôn trong bệnh viện, cả cái Tết đoàn viên cũng chẳng về nhà. Đó là cô y tá sẵn sàng gửi con nhỏ mới lên ba cho ông bà chăm sóc, và từng đêm, khi em quấy khóc, cô lại bế bồng và hát ru em câu hát "À ơi, con cò bay lả bay la..."

Em à! Chị thật may mắn khi được ở đây trong những ngày qua. Thời gian gần một tháng trời đã cho chị hiểu rằng bên trong tấm biển "khu vực cách ly đặc biệt" kia không phải là những điều đáng sợ như người ta vẫn tưởng mà là cả một thế giới của sự ân cần chăm sóc, của những tấm lòng ấm áp yêu thương. Thế giới có những anh hùng thầm lặng, sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nơi đây đã cho chị biết hạnh phúc không phải chỉ là được ăn ngon, mặc đẹp, được thoả sức vui chơi mà là được sống trong niềm tin về tình yêu thương giữa con người.

Bây giờ, chị thực sự hiểu rằng vì sao một đất nước nhỏ bé trên bản đồ thế giới lại khiến cho các cường quốc năm chân phải nể phục trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Đơn giản thôi em ơi, mỗi con người của dải đất này đều truyền đến nhau thông điệp 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế". Tất cả cùng hoà chung "Vũ điệu rửa tay - Ghen Covy". Tất cả cùng đồng lòng "chống dịch như chống giặc", và anh dũng nhất là những nhân viên y tế tuyến đầu.

Nhìn em ngủ hồn nhiên, ngon lành trong lòng mẹ, chị như vừa qua giông bão đến được bến bình yên. Mình sẽ về nhà trong niềm vui xuân mới, những con người thầm lặng nơi đây vẫn tiếp tục cuộc chiến tới cùng. Rồi đây, mỗi ngày em một lớn khôn, chị em mình sẽ như những cây xương rồng mạnh mẽ trước bão giống. Tất cả bắt đầu từ ngày hôm nay, em nhé!

Yêu em thật nhiều!".

Bức thư của bạn Đào Anh Thư đã được Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp gửi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ dự thi Quốc tế.