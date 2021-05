Lại nói về “tổn thương không được giải quyết”: Hoàng tử Harry quyết tâm đối đầu gia tộc?

HHT - Sau khi nhiều nguồn tin nói “bóng gió” về một chương trình truyền hình chuyên về sức khỏe tâm thần, có sự tham gia của Hoàng tử Harry và người dẫn dắt (lại) là Oprah Winfrey, thì giờ đây, chương trình đó đã được ấn định ngày phát sóng ngay trong tháng 5 này. Liệu chương trình này có lại gây “rung chuyển” Hoàng gia Anh một lần nữa?

“Sức khỏe tâm thần” đã trở thành một chủ đề rất nhạy cảm trong Hoàng gia Anh kể từ sau khi Meghan - “nàng dâu chạy trốn” - nói rằng cô bị trầm cảm khi còn ở hoàng tộc nhưng không nhận được sự giúp đỡ.

Cũng về sức khỏe tâm thần thì cũng đã có thông tin rằng, bà Oprah Winfrey, người phỏng vấn Harry và Meghan, còn thực hiện một chương trình khác về chủ đề này, có sự tham gia của Harry.

Giờ thì chương trình đó đã được công bố, với tên là The Me You Can’t See (tạm dịch: “Con người tôi mà bạn không thể nhìn thấy”), sẽ được phát sóng vào 21/5 trên Apple TV+.

Trong thông cáo báo chí, Hoàng tử Harry đã nói về chương trình này: “Chúng ta được sinh ra với những cuộc đời khác nhau, được nuôi dưỡng trong những môi trường khác nhau, do đó có những trải nghiệm khác nhau. Nhưng trải nghiệm chung của chúng ta là, chúng ta đều là con người. Đa số chúng ta đều mang theo một kiểu nào đó của những tổn thương không được giải quyết, những mất mát, hay đau khổ…”.

Qua đó, anh nói mình hy vọng chương trình này sẽ cho thấy “có sức mạnh trong sự dễ bị tổn thương... và trong sự thành thật”.

Theo những lời giới thiệu ban đầu thì đây là chương trình do Harry và Oprah hợp tác sản xuất. Việc nó được phát sóng sau cuộc phỏng vấn “bom tấn” hồi tháng 3, và việc Harry đề cập đến “những tổn thương không được giải quyết” khiến nhiều người băn khoăn rằng, liệu Harry có lại “khai hỏa” gây rung chuyển Hoàng gia một lần nữa không. Đặc biệt, lời giới thiệu về chương trình này còn cho biết, Harry và Oprah sẽ nói về “những hành trình và những cuộc chiến đấu về sức khỏe tâm thần của chính họ”.

Vợ chồng Harry - Meghan trước đó cũng xác nhận rằng Harry “đã phát triển chương trình này trong vài tháng”. Họ viết trong thông báo: “Dự án này dựa trên công việc lâu dài của Công tước xứ Sussex về những vấn đề và sáng kiến liên quan đến sức khỏe tâm thần, lĩnh vực mà anh đã thành thật chia sẻ những trải nghiệm cá nhân và ủng hộ những người phải âm thầm chịu đựng, truyền sự tự tin cho họ để họ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ mà họ cần”. Nghe những điều này quả thật giống như những gì mà Meghan nói về việc cô bị “buộc phải im lặng” khi ở Hoàng gia, đến mức không còn thiết sống.

Vài ngày trước, Hoàng tử Harry đã được chào đón không khác gì một ngôi sao khi anh phát biểu tại buổi biểu diễn Vax Live COVID ở Los Angeles (Mỹ), nhằm khuyến khích mọi người tiêm vắc-xin.

Meghan không tới dự được nhưng đã quay video để nói về chủ đề tương tự.

Ngoài chương trình nói trên của Oprah, vợ chồng Harry - Meghan cũng đã ký các hợp đồng làm phim và chương trình trẻ em với Netflix, theo tờ The Sun.

