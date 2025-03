Lâm Bảo Ngọc tiết chế khi hát nhưng khẳng định nốt cao vẫn là điều nổi bật nhất

HHT - Sau khi có được "sức nóng" từ các chương trình "The Masked Singer Vietnam", "Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân", Lâm Bảo Ngọc tái xuất cùng bản tình ca mới nhất "I'm Sorry".

I'm Sorry là một sáng tác của nhạc sĩ PABAKI đến từ Hàn Quốc, do Lâm Bảo Ngọc và người bạn có nghệ danh BÒ viết lời Việt. Đây là một ca khúc Ballad có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ buồn bã, gửi gắm câu chuyện tình yêu xúc động của tác giả người Hàn.

Lâm Bảo Ngọc tiết lộ về quá trình làm việc với tác giả để hiểu nội dung bài hát: “Anh kể về người yêu đã không còn của anh trong thời gian COVID và những kỉ niệm của anh với người yêu, một ngày khi anh nhìn lại một món đồ rơi ra từ chiếc balo – kỷ vật của người yêu cũ thì anh mới chợt bật lên một câu nói “Baby I'm Sorry, anh đã từng quên em”.

Trong suốt 7 năm ca hát, Lâm Bảo Ngọc từng tham gia nhiều cuộc thi đình đám, cũng là Á quân Giọng Hát Việt 2019. Tuy nhiên, giọng ca Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác từng trải qua giai đoạn trầm cảm và tạm lắng khỏi thị trường V-Pop. Năm 2024 là thời điểm cô tỏa sáng, thu hút sự chú ý từ khán giả khi tham gia The Masked Singer Vietnam. Nàng HippoHappy tiếp tục thừa thắng xông lên khi góp giọng trong bản hit Regret tại Anh Trai "Say Hi".

Khi nhận được câu hỏi vì sao lại chọn ra mắt bài hát mới vào thời điểm này, Lâm Bảo Ngọc nhấn mạnh: “Nếu nói về điểm chín muồi nhất về giọng hát, Ngọc thấy điều này rất đúng. Sau hơn 7 năm kể từ khi Ngọc bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, trải qua nhiều cuộc thi, sân chơi âm nhạc, trải nghiệm những ca khúc với đa dạng thể loại và câu chuyện khác nhau thì hiện tại đã là một Lâm Bảo Ngọc hát những ca khúc nhạc tình cảm xúc hơn, có những câu chuyện được truyền tải rõ ràng hơn, kĩ thuật cũng cải thiện hơn.

Trong hơn 1 năm qua, Ngọc cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương, đến ủng hộ Ngọc trong các sản phẩm bên lề cũng như các show diễn. Từng chiếc vé của mọi người cũng là điều ý nghĩa để Ngọc tích cóp dần dần, đủ kinh phí để làm MV phù hợp với khả năng kinh tế của mình".

Lâm Bảo Ngọc muốn “re-debut” với khán giả để khẳng định mạnh mẽ hơn hình ảnh của một ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Cô cho biết, vẫn có những nốt cao đặc trưng nhưng với I’m Sorry, Lâm Bảo Ngọc đã tiết chế để bài hát nghe dịu dàng và êm tai hơn với khán giả.

“Nếu không có nốt cao thì chắc chắn đây sẽ không phải là một ca khúc của Lâm Bảo Ngọc đúng không (cười). Mọi người cũng biết mỗi người sẽ có đặc trưng riêng, vì vậy ngoài màu giọng thì Ngọc sẽ luôn cố gắng có cách nhả chữ, luyến láy làm sao cho phù hợp và tạo nên nét riêng biệt để khán giả nhận ra. Nhưng cũng phải nói thật với mọi người rằng, nét riêng của Ngọc đậm đặc hơn khi high note, hit lên những nốt cao, mọi người sẽ biết chắc chắn đó là Lâm Bảo Ngọc nhỉ (cười)".