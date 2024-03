Lan Khuê - Minh Tú gỡ bỏ mọi khúc mắc sau 8 năm kể từ ồn ào tại The Face Việt Nam

HHT - Minh Tú và Lan Khuê vừa có dịp được trò chuyện cùng nhau, ôn lại những kỷ niệm và một lần nói hết về những hiểu lầm kéo dài suốt 8 năm qua.

Trong hơn 1 tiếng ngồi cùng nhau, hai nữ siêu mẫu đã cùng trải lòng, nhớ lại về những xích mích khiến cả hai dần trở nên xa cách, thậm chí nhiều năm không "đụng mặt".

Minh Tú cho biết cô và Lan Khuê từng là tri kỷ, là thanh xuân của nhau từ khi vừa bước vào nghề. Nhưng vì sự thiếu chín chắn lúc trẻ đã khiến cả hai dần lạnh nhạt, không còn đồng hành cùng nhau. Vì vậy, nhân lần gặp gỡ này, Minh Tú nghẹn ngào gửi lời xin lỗi đến Lan Khuê: "Tôi xin lỗi bạn vì những câu ngày xưa tôi không kiểm soát được, dù vô ý hay cố ý cũng đã làm bạn tổn thương".

Minh Tú và Lan Khuê đều cảm thấy buồn và tiếc nuối về khoảng thời gian đã bỏ lỡ nhau quá nhiều. Tuy nhiên, hai nàng siêu mẫu bộc bạch họ vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của đối phương qua mạng xã hội và hỏi thăm từ bạn bè, chỉ là không trực tiếp đối mặt.

Sau tất cả, Minh Tú bày tỏ niềm hạnh phúc nói về người bạn thân: "Vui vì những dấu ấn quan trọng nhất của bạn trong năm qua (2023), bạn đều mời tui cùng đồng hành. Ấm áp vì lúc tui mất mát nhất bạn vẫn đến chia sẻ, chờ tui hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để trao một cái ôm động viên. Giờ đây, lại được ngồi cùng nhau chia sẻ về hạnh phúc, về tương lai".

Trước đó, vào năm 2017, Minh Tú và Lan Khuê cùng ngồi ghế HLV tại chương trình The Face. Tuy nhiên, trong thời gian tham gia chương trình, cả hai đã xảy ra nhiều tranh cãi nảy lửa và đỉnh điểm là câu nói "bôi cái môi thâm". Rời chương trình, Minh Tú và Lan Khuê chọn những hướng đi khác nhau, khán giả không còn thấy cả hai đứng chung sàn catwalk.

Mãi đến năm 2021, Lan Khuê và Minh Tú mới cùng nhau sải bước trong cùng một đêm diễn thời trang. Năm 2023, Lan Khuê quay lại với công việc, chủ động mời Minh Tú hỗ trợ cho team tại The New Mentor. Cả hai cũng bắt đầu tương tác qua lại trên mạng xã hội khi gửi lời an ủi lẫn nhau sau sự cố trình diễn.