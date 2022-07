Lana Condor lột xác thành ma nữ bá đạo, xứng danh "nữ hoàng" phim thanh xuân vườn trường

HHT - Loạt phim mới toanh do nữ diễn viên gốc Việt Lana Condor đóng chính đã "đổ bộ" Netflix. Với mô-típ quen thuộc trong các phim học đường Mỹ pha trộn màu sắc kinh dị, hài hước, bộ phim là một “vựa muối” lớn khắc họa đời sống sôi nổi của “những chú chim sắp sổ lồng”.

Chủ đề không thể "bá đạo" hơn

Boo, Bitch xoay quanh đôi bạn Erika Vu (do Lana Condor thủ vai) và Gia (do Zoe Margaret Colletti thủ vai) - những nữ sinh trung học thầm lặng, không tiệc tùng, không thị phi. Vì thế, họ như người vô hình trong mắt bạn đồng trang lứa.

Vào những ngày cuối cùng của đời học sinh, đôi bạn thân quyết định sẽ “quậy hết cỡ” để không còn gì nuối tiếc. Thế nhưng hành trình "lột xác" bắt đầu chưa được bao lâu, cả hai bất ngờ gặp tai nạn, khiến Erika trở thành... hồn ma vất vưởng. Điều hài hước là dù đã thành hồn ma, Erika vẫn có thể tương tác với con người như bình thường, trừ việc giờ đây cô có thêm khả năng điều khiển dòng điện và làm lạnh không khí.

Trước tình trạng chưa từng có này, Erika, với sự giúp đỡ của Gia bắt đầu tìm hiểu các vấn đề "tâm linh". Cả hai thậm chí còn gia nhập các hội kín, làm quen với phù thủy, pháp sư, thầy đồng để tìm cách... siêu thoát cho Erika. Quá trình đôi bạn “gà mờ” tháo gỡ những nghi vấn về thể xác, linh hồn và thế giới sau cái chết đã tạo nên những tình huống hài hước nhưng cũng không kém phần "bá đạo" cho bộ phim.

Sự trở lại của mô-típ “Mean Girls”

Kịch bản của Boo, B**** là mô-típ quen thuộc của các phim học đường Mỹ, gợi nhớ đến tượng đài Mean Girls một thời với khắc họa về thế giới “đầy drama” của những nữ sinh trung học. Thế giới đó bao giờ cũng có một "nữ hoàng" sở hữu tất cả mọi thứ, từ nhan sắc, tiền bạc đến người bạn trai là “nam thần học đường”. Vị nữ hoàng ấy chính là Riley (do Aparna Brielle thủ vai).

Tuy nhiên, từ khi phát hiện mình đã chết, Erika trở nên dũng cảm hơn. Cô cùng người bạn thân Gia làm những điều mà trước đây cả hai từng bỏ lỡ, tiệc tùng đến chếnh choáng, bày tỏ với “crush” lâu năm và đặc biệt là dần tạo dựng danh tiếng. Sự trỗi dậy của Erika khiến Riley không vừa ý, từ đó dẫn đến nhiều cuộc đối đầu “nảy lửa” giữa hai cô nàng.

Thông điệp ý nghĩa từ "ma nữ" Lana Condor

Bên cạnh những tình huống hài hước, bá đạo và đậm chất “drama” học đường, Boo, Bitch còn sưởi ấm trái tim khán giả bằng những thông điệp nhân văn về tuổi mới lớn, về tình yêu, tình bạn và tình thân.

Qua câu chuyện của Erika, bộ phim ngầm nhắn nhủ: Trên bước đường trưởng thành, mỗi người có thể sẽ vấp phải rất nhiều sai lầm, vì lòng tự tôn mà tổn thương những người thực lòng quan tâm đến mình. Thế nhưng sau tất cả, hãy can đảm nói lời xin lỗi và sửa chữa lỗi lầm. Bởi nơi nào có tình yêu thương chân chính, nơi đó luôn có người chờ bạn quay đầu.

Vai diễn an toàn của Lana Condor

Hoá thân vào cô nàng Erika Vu, Lana Condor đã cho thấy khả năng biến hoá đa dạng khi thành công khắc hoạ sự thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt của nhân vật.

Bị đẩy vào hàng loạt tình huống điên rồ, Erika cũng bộc lộ nhiều bộ mặt khác nhau. Từ một học sinh chăm ngoan, hướng nội, cô trở thành chủ nhân của những buổi tiệc tùng và là tâm điểm của sự chú ý. Từ một cô gái tình cảm và tinh tế, cô trở nên cợt nhã và ích kỷ. Đến khi nhận thức được sự thay đổi theo hướng xấu, Erika lại trở về là chính mình với tất cả sự hối lỗi.

Ở mỗi cung bậc cảm xúc của nhân vật, nữ diễn viên gốc Việt đều thể hiện rất tự nhiên và thuần thục. Điều đó góp phần khiến thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải dễ dàng đi sâu vào trái tim khán giả.

So với vai diễn Lara Jean trong loạt phim To All the Boys I’ve Before đã làm nên tên tuổi của Lana Condor, Erika Vu "bá đạo" và nổi loạn hơn. Tuy nhiên, nhìn chung, vai diễn lần này vẫn là một lựa chọn an toàn cho Lana Condor với đề tài “thanh xuân vườn trường” đã quá quen thuộc. Để tạo nên những cột mốc mới cho sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên sẽ cần lột xác trong những hình tượng mới mẻ và độc đáo hơn.

Boo, Bitch hiện đã được đăng tải trọn bộ 8 tập trên nền tảng Netflix.