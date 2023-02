Lập kỷ lục "Nghệ sĩ thắng giải Grammys nhiều nhất lịch sử” nhưng fan của Beyoncé vẫn không vui nổi

Sáng ngày 6/2 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammys lần thứ 65 chính thức diễn ra với sự đổ bộ của loạt sao đình đám. Đáng chú ý, dù thảm đỏ sự kiện bắt đầu từ khá sớm nhưng người hâm mộ vô cùng hoang mang vì hoàn toàn không nhận thấy dấu hiệu xuất hiện của Beyoncé.

Thậm chí, sự vắng mặt của giọng ca CUFF IT khi được xướng tên tại hạng mục Bài hát R&B hay nhất cũng như việc chồng cô - rapper Jay Z lẻ bóng bên dưới sân khấu càng khiến người hâm mộ của cô "tuyệt vọng". Tuy nhiên, host chương trình Trevor Noah vẫn lạc quan và liên tục trấn an khán giả rằng "nữ hoàng" của họ chắc chắn sẽ có mặt tại lễ trao giải nhưng do tình hình giao thông tại Los Angeles khá tệ nên cô sẽ đến muộn.

Không để mọi người đợi lâu hơn, khoảnh khắc "ong chúa" xuất hiện trên màn ảnh nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Cô xuất hiện trong chiếc đầm ánh bạc khoe trọn hình thể khỏe khoắn, thu hút mọi ánh nhìn tại khán phòng.

Nhanh chóng sau đó, Beyoncé tiếp tục "ẵm" thêm giải thưởng Album nhạc dance/ electronic hay nhất và thành công trở thành nghệ sĩ được đề cử và nhận nhiều giải thưởng Grammys nhất mọi thời đại. Thế nhưng niềm vui lại không được trọn vẹn, điều duy nhất khiến người hâm mộ và cả Beyoncé phải tiếc nuối trong đêm nay hẳn là khoảnh khắc nữ ca sĩ trượt 3 đề cử quan trọng nhất bao gồm Ca khúc của năm (BREAK MY SOUL), Album của năm (RENAISSANCE) và Ghi âm của năm (BREAK MY SOUL).

Dù vậy, đến hiện tại "nữ hoàng nhạc đương đại" Beyoncé đang nắm giữ kỷ lục khi là người sở hữu nhiều kèn vàng Grammy nhất với bộ sưu tập đồ sộ 32 chiếc.

Kết quả các hạng mục quan trọng trong Lễ trao giải Grammys lần thứ 65:

Album của năm: Harry's House - Harry Styles

Bài hát của năm: Just Like That - Bonnie Raitt

Ghi âm của năm: About Damn Time - Lizzo

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Samara Joy

Album nhạc Pop xuất sắc nhất: Harry's House - Harry Styles

Album nhạc Pop truyền thống xuất sắc nhất: Higher - Michael Bublé

Đơn ca nhạc Pop xuất sắc nhất: Easy On Me - Adele

Trình diễn Pop Nhóm/ Bộ đôi xuất sắc nhất: Unholy - Sam Smith và Kim Petras

Video ca nhạc xuất sắc nhất: All Too Well: The Short Film - Taylor Swift