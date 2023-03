Lật Mặt 6: Huy Khánh, Trung Dũng căng não truy lùng tờ vé số trăm tỷ

HHT - Phần mới nhất của thương hiệu phim "Lật Mặt" sẽ chính thức “công phá" rạp chiếu vào 28/4 năm nay, mang tên "Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh".

Mới đây, Lật Mặt 6 ra mắt đoạn teaser trailer đầu tiên đầy kịch tính và bí ẩn. Teaser mở ra với cảnh làng quê Việt Nam, trong đó nổi bật là bối cảnh chợ chiếu. Đạo diễn Lý Hải từng chia sẻ, anh muốn phục dựng lại làng nghề làm chiếu đã mai một bấy lâu để khán giả có thể biết đến ngành nghề quý giá này.

Ngay từ những giây đầu tiên, một chi tiết quan trọng của câu chuyện đã xuất hiện - tấm vé số VNP. Được nhắc đến trên cả tiêu đề của bộ phim, tấm vé này có lẽ sẽ mở ra những tình tiết khó lường về sau. Tấm vé có mệnh giá 10 ngàn đồng và sở hữu những con số “định mệnh”: 10, 16, 18, 20, 27, 28 - ngày sinh của hội bạn thân gồm 6 người.

Danh tính của từng người chưa được hé lộ nhưng thông qua teaser trailer, người xem có thể đoán được, đây là nhóm bạn vô cùng gắn bó, cùng lớn cùng trưởng thành và cùng chia sẻ ngọt bùi với nhau. Và nếu may mắn trúng số, liệu cả 6 người sẽ cùng nhau đổi đời?

Nhân vật do diễn viên Quốc Cường thủ vai chính là người mang đến tấm vé, nhưng An (Thanh Thức) lại được giao trọng trách “giữ gìn” vận may này. Thế nhưng, sau một hồi “hò dô tới bến", bỗng cuộc điện thoại bất ngờ đổ tới đã khiến mọi thứ đảo lộn... Tấm vé đã thực sự trúng giải đặc biệt, với tiền thưởng lên đến hơn 136,8 tỷ đồng. Nhưng tất cả cũng đã theo An xuống mồ sau tai nạn thương tâm. Đúng như cái tên, đó là một tấm vé “định mệnh”. Sự kiện kinh hoàng này đã đánh thức bản năng “con người” trong mỗi nhân vật. Những suy tính dần được hé lộ về cuối đoạn trích.

Điều điều bất ngờ thứ hai tiếp tục xảy ra. Giữa đêm tối mập mờ, cả nhóm bắt đầu tranh cãi về việc có nên đào mộ. Có người can ngăn, cho rằng đó phạm pháp. Có người lại lo lắng rằng số tiền lớn không dễ gì có được này sẽ mất trắng nếu người khác phát hiện. “Đừng vì tiền mà bất chấp tất cả mọi thứ" - câu thoại từ diễn viên Huy Khánh ít nhiều khiến người xem “chậm” lại một nhịp, tò mò về những diễn biến tiếp theo.

Đoạn teaser trailer kết thúc tại đây, để lại nhiều suy đoán về hành động của nhóm bạn. “Liệu tấm vé có được nằm yên?”. Tương tự các phần trước, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh duy trì thông điệp về tình cảm gia đình, tình thương bạn bè cùng những cái rất “đời”. Bên cạnh yếu tố hài - hành động, Lý Hải khai thác thêm yếu tố tâm lý, giật gân.

Bên cạnh những gương mặt “lão làng” của thương hiệu Lật Mặt như Tiết Cương, Huy Khánh, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo, bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Quốc Cường, Trung Dũng, Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc. Cùng với một số cái tên “mới lạ”: Trần Kim Hải, Huỳnh Thi, Tú Tri, Quỳnh Như, Tạ Lâm và diễn viên nhí Nguyễn Cao Thùy Linh.