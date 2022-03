Lâu lắm rồi Đỗ Thị Hà mới lại xuất hiện với chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam danh giá

HHT - Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đội vương miện vô cùng xinh đẹp, cô mặc bộ váy gam màu xanh lá nổi bật, gửi gắm tới người hâm mộ thông điệp ý nghĩa.

Kể từ bộ ảnh profile gửi tới BTC Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2021 đến nay, tức là khoảng 4 tháng rồi, Hoa hậu Đỗ Thị Hà mới lại tung loạt ảnh với chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam danh giá.

Người đẹp tham gia một sự kiện tại TP.HCM, cô mặc một thiết kế gam màu xanh lá cây, một trong những gam màu cực kỳ khó mặc đẹp.

Tuy vậy, với nhan sắc xứng tầm Hoa hậu của một quốc gia, Đỗ Thị Hà đúng là có thể cân đẹp mọi loại màu sắc. Cô xuất hiện nổi bật trong sự kiện, tự tin tươi tắn và vô cùng xinh đẹp.

Khoe loạt ảnh trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gửi gắm thông điệp Green with hope (tạm dịch: Màu xanh của hi vọng) với mong muốn mang thật nhiều niềm tin và hi vọng đến cho mọi người.

Người đẹp hiện đang ở TP.HCM để tham gia một số sự kiện theo lịch trình cá nhân, đồng thời bước vào giai đoạn tích cực tập luyện để chuẩn bị cho đêm Chung kết Miss World 2021 sắp tới.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ lên đường tới Puerto Rico tham dự đêm Chung kết Miss World 2021 vào ngày 10 hoặc 11 tháng 3 tới đây. Bạn hãy vào trang cá nhân của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021 để xem nội dung, đồng thời ủng hộ người đẹp bằng cách chia sẻ đường link tới nhiều người, giúp Hoa hậu Đỗ Thị Hà có được sự tương tác lớn hơn, thêm cơ hội để cô có thể lọt Top 12 chung cuộc nhé!

Link website cá nhân của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021, dành cho thử thách The Miss World - Digital Media Challenge:

https://www.missworld.com/2021/vietnam/do-thi-ha/