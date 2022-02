Lầy lội như Jin (BTS): Tặng quà sinh nhật cho j-hope vừa "khó ngờ" vừa "khó đỡ"

HHT - Hai tập đầu tiên của "Twenty Five, Twenty One" nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Diễn xuất tự nhiên, đáng yêu của Kim Tae Ri khi hóa thân thành cô nữ sinh Na Hee Do vô tư, nhiệt huyết trở thành điểm sáng của bộ phim.

HHT - Không khiến người hâm mộ thất vọng, MV "JIKJIN" khiến người xem phải trầm trồ với sự đầu tư của các cảnh quay, cùng màn xuất hiện của TREASURE và 5 chiếc siêu xe. Đặc biệt, trong phần rap của "JIKJIN" có một câu liên kết với ca khúc "How You Like That" của BLACKPINK.