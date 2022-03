Lê Bống, Trần Thanh Tâm bắt trend TikTok huýt sáo 300 triệu view từ MV "See Tình"

HHT - Sau 10 ngày phát hành, MV "See Tình" của Hoàng Thùy Linh đã đạt hơn 8,6 triệu lượt xem. Giai điệu của ca khúc cũng bắt đầu tạo nên trào lưu mới với những điệu nhảy dễ thương trên nền tảng Tóp Tóp.

Chỉ sau 5 ngày ra mắt, trào lưu "Huýt sáo, see tình" trên nền bài hát See Tình của Hoàng Thùy Linh đã đạt hơn 316.5 triệu lượt xem trên TikTok. Đoạn nhạc nền bắt tai của ca khúc thu hút giới trẻ "lên sóng" với hơn 40 nghìn bài đăng. Cùng sự thành công của See Tình, từ khóa #huytsaoseetinh được dự đoán sẽ tiếp tục lan toả rộng rãi đến khán giả trẻ.

Để khởi đầu cho trào lưu mới, đích thân Hoàng Thùy Linh cũng thực hiện "thử thách" trên tài khoản TikTok chính thức của mình. Khi thực hiện video, cùng giai điệu bắt tai và điệu nhảy đơn giản, độc đáo, người dùng còn được hướng dẫn kết hợp thêm hiệu ứng để cho ra đời những đoạn phim đẹp mắt.

Bên cạnh chủ nhân của See Tình, hàng loạt TikToker "quen mặt" cũng đã nhanh chóng bắt kịp trào lưu khi cho ra đời sản phẩm mới cùng #huytsaoseetinh. Trong đó, nổi bật là những cái tên như CiiN, Vinh Gấu, Trần Thanh Tâm, Lê Bống...

Ngoài việc thể hiện lại điệu nhảy, người dùng còn được gợi ý sử dụng sức sáng tạo của mình để tạo nên những tình huống thú vị khi thực hiện trào lưu này. Nổi bật là đoạn video #huytsaoseetinh từ TikToker Vinh Gấu. Anh chàng đã tạo nên hoạt cảnh đầy hài hước cùng bạn gái của mình.

Có thể thấy, trào lưu See Tình được yêu thích nhờ yếu tố dễ thực hiện, âm thanh bắt tai, vũ đạo cuốn hút. Điều này giúp hashtag #huytsaoseetinh đem về hơn 195 triệu lượt xem trong vỏn vẹn 48 tiếng ra mắt trên TikTok. Việc sử dụng chất liệu âm thanh quen thuộc là tiếng huýt sáo để làm chủ đạo khiến cho trào lưu tạo được màu sắc riêng.

Có thể thấy, sau thành công của bản hit Gieo quẻ ra mắt dịp đầu Xuân 2022, mới đây, Hoàng Thùy Linh vẫn giữ vững phong độ với See Tình. Ca khúc lấy cảm hứng từ miền sông nước Tây Nam Bộ làm dày thêm thành tích trong âm nhạc của nữ ca sĩ.