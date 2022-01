Lễ cưới cổ tích của Park Shin Hye: D.O. hát mừng, dàn mỹ nam Lee Min Ho, Kim Bum... hội tụ

HHT - Không hổ danh là cặp đôi sở hữu quan hệ rộng trong giới giải trí Hàn Quốc, hôn lễ của Park Shin Hye và Choi Tae Joon đang diễn ra với màn quy tụ của loạt sao đình đám như D.O. (EXO), Crush, Lee Min Ho, Kim Bum, IU... Những khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào tại hôn lễ cũng được dàn khách mời chia sẻ rầm rộ.

Ngày 22/1, mọi sự chú ý của công chúng đổ dồn vào lễ cưới của nữ diễn viên Park Shin Hye cùng tài tử Choi Tae Joon. Trải qua quãng thời gian dài bên nhau, cuối cùng, cả hai đã chính thức cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường, thực hiện lời hẹn ước trăm năm dưới sự chúc phúc của người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Dàn khách mời đình đám tham dự hôn lễ cũng được người hâm mộ quan tâm, gồm: D.O. (EXO), Lee Min Ho, Kim Bum, Seolhyun (AOA), Nam Ji Hyun, Lee Seo Jin, Lee Dong Hwi, Nam Goong Min, Ryu Jun Yeol…

Hiện diện tại lễ cưới không chỉ có dàn khách mời "khủng" mà ngay cả phần hát mừng như món quà đám cưới dành cho Park Shin Hye và Choi Tae Joon cũng không kém cạnh. Đặc biệt, ca khúc nhạc phim của The Heirs - I’m Saying do Lee Hong Ki gửi tặng cho cô bạn thân, cùng Crush và D.O. (EXO) với ca khúc Beautiful đang trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội.

Trong khi cô dâu và chú rể còn bận bịu với ngày trọng đại, những hình ảnh của cả hai tại lễ đường lung linh tựa cổ tích đã được khách mời chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.

Ngày hôm nay không chỉ là ngày vui của hai nhân vật chính mà còn là niềm hân hoan của người hâm mộ. Ngóng chờ từng khoảnh khắc nhỏ của buổi lễ được khách tham dự chia sẻ, fan cũng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.