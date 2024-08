LE SSERAFIM một lần nói hết về tranh cãi hát live lẫn thái độ tại showcase "Crazy"

HHT - Sam Smith "nhá hàng" về màn kết hợp với Taeyeon trong "I'm Not The Only One" cùng dòng chữ "This Friday" (Thứ Sáu này), nên fan đều đinh ninh chờ 30/8 sẽ được nghe nhạc. Nào ngờ, bản thu lại được phát hành vào chiều 29/8.