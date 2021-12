Lệch nhau cả chục tuổi, đâu là bí quyết giúp cặp đôi chị đẹp - "phi công" luôn ngọt ngào?

HHT - Chuyện tình chị em không còn quá xa lạ với khán giả Việt vì trước đó showbiz Việt từng đón nhận nhiều tin vui từ các cặp chị em như Khởi My - Kelvin Khánh, Hari Won - Trấn Thành, Lê Phương - Trung Kiên... Thế nhưng, 2021 mới là năm mà chuyện tình yêu giữa chị đẹp và "phi công" trẻ lệch nhau cả chục tuổi lên ngôi.

Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu

Sau một khoảng thời gian nhận về nhiều đồn đoán thì cuối cùng, đầu năm 2021 Lệ Quyên cũng đã thừa nhận mối quan hệ tình cảm với người mẫu Lâm Bảo Châu. Sau đó, "nữ hoàng phòng trà" thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình tứ bên bạn trai lên mạng xã hội bất chấp việc cô thường bị anti-fan cười nhạo.

Nhân dịp sinh nhật Lâm Bảo Châu vào đầu tháng 3/2021, nữ ca sĩ đã chia sẻ hình ảnh cả hai bên nhau kèm lời nhắn nhủ: “Now and future. Happy birthday Chou Chou, hoàng hôn đẹp nhưng khoảnh khắc cùng nhau ngắm để đón tuổi mới đẹp hơn nhiều phải không?”.

Đáp lại tình cảm của Lệ Quyên, trên trang cá nhân của mình, Lâm Bảo Châu cũng tiết lộ việc anh được một nửa của mình tổ chức sinh nhật bất ngờ. Lâm Bảo Châu chia sẻ: "Lái xe 2 tiếng về Hồ Tràm vẫn đang tưởng chạy show chụp hình, đến nơi bất ngờ ập vào mặt. Cảm ơn em, cảm ơn mọi người, cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo kĩ lưỡng này."

Cả hai thường xuyên dành thời gian cho nhau, cùng đi du lịch hay sánh đôi tại các sự kiện. Mới đây, netizen còn soi được hành động ngọt ngào để ảnh đôi với Lâm Bảo Châu trên chiếc bàn cạnh giường ngủ của Lệ Quyên.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Là một trong những ngôi sao thành công bậc nhất ở showbiz Việt, bao năm qua Ngô Thanh Vân thường dành trọn thời gian cho công việc. Trước đó, cô cũng là “gương mặt vàng” có tên trong danh sách những người đẹp độc thân lâu năm của showbiz Việt.

Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2021, Ngô Thanh Vân đã bất ngờ thay đổi trạng thái từ độc thân sang đang hẹn hò. Người đàn ông được cho là một nửa của Ngô Thanh Vân là Huy Trần - mỹ nam từng xuất hiện trong chương trình Người Ấy Là Ai. CEO Huy Trần gây ấn tượng bởi điển trai, phong độ và body xịn đét chẳng kém gì người mẫu chuyên nghiệp.

Từ sau khi công khai hẹn hò, cặp đôi thường xuyên đăng những hình ảnh ngọt ngào bên nhau khiến dân tình xuýt xoa không ngớt. Trên Instagram cá nhân, nàng "đả nữ màn ảnh Việt" đã chia sẻ khoảnh khắc "tình bể bình" với bạn trai 9X kèm dòng trạng thái: “Happy midt autumn”.

Trong dịp sinh nhật của mình, Huy Trần cũng khiến khán giả "ăn kẹo" ngọt đến sâu răng khi đăng hình ảnh cả hai tình tứ bên nhau lên Instagram kèm dòng trạng thái: “I never really cared about my birthday. But you made it really special this year”.

Có thể thấy, cả chị đẹp Ngô Thanh Vân và Huy Trần đều đang rất hạnh phúc và vui vẻ bên "nửa kia" của mình.

Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng

Chuyện chị đẹp Trương Ngọc Ánh hẹn hò với nam diễn viên trẻ Anh Dũng sau nhiều năm độc thân khiến netizen khá sốc. Dẫu có sự cách biệt nhiều về tuổi tác nhưng họ vẫn là một cặp xứng đôi về ngoại hình.

Diễn viên Anh Dũng là gương mặt trẻ được chú ý trên màn ảnh nhỏ phía Bắc, đặc biệt là sau khi anh đóng chính trong bộ phim truyền hình Sống Chung Với Mẹ Chồng. Tuy nhiên, sau đó, nam diễn viên quyết định "Nam tiến" để tìm thêm cơ hội phát triển nghề diễn. Từ đây, Anh Dũng vướng tin đồn tình cảm với đàn chị lớn hơn 14 tuổi - nhà sản xuất phim/ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Từ giữa năm 2019 đến nay, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện lớn, các lễ trao giải...

Cuối tháng 4/2021, trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên Anh Dũng đã chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với chị đẹp Trương Ngọc Ánh. Theo đó, nam diễn viên đăng bức ảnh nắm chặt tay Trương Ngọc Ánh đầy tình cảm bên bờ biển kèm dòng trạng thái: "Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất".

Cặp đôi trai tài gái sắc này được người hâm mộ đánh giá là xứng đôi vừa lứa khi ở bên cạnh nhau. Khán giả hy vọng chuyện tình chị em của Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng sẽ bền chặt và sớm có cái kết viên mãn.