Lee Soo Man tố Kakao và SM Ent mua bán cổ phiếu bất hợp pháp, fan lo lắng tương lai của SM

HHT - Tựa phim "My Name is Loh Kiwan" vừa xác nhận sự tham gia của dàn diễn viên đình đám, bao gồm Song Joong Ki và Choi Sung Eun. Đây cũng là dự án đánh dấu màn tái ngộ của Song Joong Ki và khán giả sau thông báo kết hôn gây nhiều xôn xao.