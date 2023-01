Lên đồ chúc Tết xịn như Hoa hậu Thùy Tiên: Cân đẹp từ áo dài đến loạt váy thời thượng

HHT - Loạt trang phục du Xuân của Hoa hậu Thùy Tiên nhận về "bão thả tim" từ hội chị em bởi độ dễ mặc, dễ phối và tôn dáng.

Áo dài là một trong những loại trang phục "must have" của hội "bánh bèo" dịp đầu năm. Hoa hậu Thùy Tiên ưu tiên kiểu thiết kế trẻ trung như tay lửng, cổ yếm và các gam màu thời thượng như xanh da trời, xanh lục hay xanh cỏ non.

Kiểu trang phục áo yếm thanh lịch cũng được Thùy Tiên chọn để diện vào mùng 1 Tết Quý Mão 2023. Màu xanh cỏ non "mướt mắt" kết hợp với kiểu trang điểm ngọt ngào giúp Miss Grand International 2021 sở hữu tổng thể "xinh ngất ngây".