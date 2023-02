Leonardo DiCaprio chia tay "bạn gái tin đồn" Gigi Hadid chỉ sau 5 tháng hẹn hò

HHT - Được đồn đoán hẹn hò từ tháng 9/2022, nam tài tử "Titanic" và nàng mẫu đình đám nhất nhì hiện nay khiến khán giả không khỏi bất ngờ trước quyết định “đường ai nấy đi" một cách chóng vánh.

Theo nguồn tin từ US Weekly, Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid đã chính thức chấm dứt tình cảm chỉ sau vài tháng gặp gỡ. Về lý do chia tay, trang tin này cho biết cả hai có những quan điểm sống khác biệt và có phần trái ngược nhau.

Bên cạnh đó, trong quá trình tìm hiểu, giữa nữ người mẫu 28 tuổi và nam tài tử đoạt giải Oscar đã xảy ra những chuyện không mấy suôn sẻ: "Cảm xúc của họ nhạt dần một cách tự nhiên. Gigi và Leo không còn được nhìn thấy xuất hiện chung nữa."

Còn theo một nguồn tin từ People, sự quan tâm của đôi bên dành cho đối phương đã “nguội lạnh” sau một thời gian tìm hiểu bởi cả hai chưa bao giờ xác định tiến tới mối quan hệ nghiêm túc vì lịch trình dày đặc của bản thân. Không những vậy, Gigi Hadid vẫn phải dành nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ. Về phía ngôi sao Titanic, nam diễn viên vốn đam mê tiệc tùng và thích gặp gỡ nhiều người cũng như luôn cần bạn gái bên cạnh.

Đáng chú ý, một nguồn tin thân cận với Leonardo DiCaprio cho biết anh không vui vì cách nhìn nhận của truyền thông và công chúng đối với chuyện hẹn hò của mình. Bởi lẽ, nam diễn viên rất muốn ổn định đời sống tình cảm của mình và mong muốn bản thân có thể sớm bước vào một mối quan hệ gắn bó lâu bền chứ không phải một gã lăng nhăng như mọi người lầm tưởng.

Trước đó, thông tin về hai tên tuổi hàng đầu Hollywood hẹn hò bắt đầu xuất hiện từ tháng 9/2022, khi cả hai được phát hiện bên nhau ở New York. Thời điểm đó, Us Weekly xác nhận sao nam 48 tuổi đã "để mắt” đến Gigi sau khi chia tay bạn gái trước đó là Camila Morrone.

Thời điểm đó, nguồn tin của Page Six tiết lộ rằng cặp đôi đang tìm hiểu nhau cũng như để mọi thứ diễn ra từ từ. Lần cuối cả hai được bắt gặp đi chung là vào tháng 11. Vào thời điểm đó, trang People từng tiết lộ: “Gigi liên tục dành thời gian với Leo ở thành phố New York. Anh ấy rất thấu hiểu về việc làm mẹ của cô ấy và tìm cách đến gặp cô ở các địa điểm mà cô nàng đang làm việc. Đó là một hành động rất ngọt ngào và Gigi cũng say mê điều đó”.

Suốt thời gian vướng nghi vấn hẹn hò, cả hai được cho là vẫn có những lần đi chơi cùng nhau mặc dù không có ý định yêu đương nghiêm túc. Mặt khác, Leonardo DiCaprio cũng được phát hiện đi với một vài cô gái khác như nữ diễn viên 23 tuổi Victoria Lamas hay người mẫu 19 tuổi Eden Polani. Trước khi đến với nhau, nam tài tử đã chia tay bạn gái cũ Camila Marrone sau 4 năm hẹn hò, còn Gigi kết thúc mối quan hệ với Zayn Malik khoảng hơn một năm trước.