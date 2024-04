Liên tục phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường, Song Ha Yoon vẫn bị Knet đặt nghi vấn

HHT - Chương trình của đài JTBC tiếp tục đưa thêm nhân chứng liên quan tới ồn ào bạo lực học đường trong quá khứ của Song Ha Yoon. Dù công ty quản lý của cô phủ nhận trong tức khắc, công chúng vẫn thiếu tin tưởng phía Song Ha Yoon. Cựu phóng viên giải trí Hàn có tiếng cũng tiết lộ những "bất ổn" trong cách làm việc của Song Ha Yoon.

Ngày 2/4, King Kong by Starship - công ty quản lý của Song Ha Yoon thừa nhận nữ diễn viên từng chuyển trường do có liên quan tới một vụ bạo lực học đường. Phía Song Ha Yoon vẫn giữ quan điểm không quen biết người đã cung cấp tin đầu tiên trong chương trình Scandal Supervisor của đài JTBC.

Tới tối 2/4, Scandal Supervisor tiếp tục đưa ra lời kể của những nhân chứng khác. Một người nói rằng Song Ha Yoon bị cưỡng chế chuyển trường do bạo lực tập thể. Khi đó là 3 người bạo hành 1 người và mọi chuyện đều bắt nguồn từ Song Ha Yoon. Nữ sinh bị hành hung đã bị thương trong 4 tuần.

Nhân chứng khác là một trong những người tham gia vụ đánh hội đồng, nói rằng: "Đúng là Song Ha Yoon có liên quan. Tôi không phủ nhận việc mình có tham gia vụ bạo lực đó. Nếu Song Ha Yoon chối bay biến thì cô ấy cũng đang phủ nhận sai lầm của những người khác".

Những người tham gia vụ bạo lực này đã tới thăm gia đình nạn nhân và xin lỗi, cầu xin tha thứ. Nhưng họ không chắc Song Ha Yoon có hối lỗi hay không.

Lập tức, King Kong by Starship tiếp tục đưa ra phản hồi bảo vệ nữ diễn viên. Công ty cho biết cô đúng là chuyển trường do liên quan đến bạo lực học đường nhưng không trực tiếp tham gia. Nạn nhân khi đó là bạn thân của Song Ha Yoon. Song Ha Yoon bị thủ phạm đe dọa thông báo khi nào bạn cô tới trường, còn cô chỉ biết vâng lời do sợ hãi.

Theo King Kong by Starship, lỗi sai của Song Ha Yoon là đưa thông tin để hội thủ phạm làm càn. Vì thời điểm đó, nữ diễn viên mới bước chân vào giới giải trí nên công ty chủ quản lúc này yêu cầu cô sớm chấm dứt sự việc. Cô chuyển trường là tự nguyện sau khi đưa tiền bồi thường cho nạn nhân.

King Kong by Starship khẳng định nội dung mà đài JTBC đưa ra 2 ngày qua là sai sự thật và sẽ có hành động pháp lý.

Nhiều cư dân mạng chọn đúng trung lập để chờ kết luận cuối cùng. Nhưng một bộ phận netizen bày tỏ không thể tin tưởng Song Ha Yoon. Bởi nếu cô không tham gia bạo lực học đường thì tại sao phải chuyển trường, hơn hết, trên các diễn đàn bàn luận tại Hàn, đã xuất hiện những bình luận được cho là bạn học cũ của cô xác nhận Song Ha Yoon thuộc hội "đầu gấu".

Lee Jin Ho - cựu phóng viên giải trí hiện là YouTuber cũng đăng video phân tích, làm rõ sự việc này. Anh cho biết có một người nổi tiếng khác đã chứng kiến sự việc. Người này nói rằng phải đi quay phim nên rời đi ngay khi vụ bạo hành bắt đầu.

Lee Jin Ho chỉ ra Song Ha Yoon từng có những thay đổi đáng nghi khi quay phim. "Song Ha Yoon từng vướng vào vài sự cố khi quay các tác phẩm khác nhau. Có lần cô ấy yêu cầu một nam diễn viên xin lỗi sau khi quay cảnh tát", "Cô ấy thay đổi quản lý lẫn stylist 2 đến 3 lần trong một dự án". Lee Jin Ho tiết lộ trong chuyến nghỉ dưỡng cùng đoàn phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Song Ha Yon đã đột ngột rời đi mà không báo cho quản lý.