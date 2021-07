HHT - Không còn lấp lánh hào quang, những ngôi sao nhí một thời của làng giải trí US&UK giờ đây đang vật lộn với hệ lụy của quá khứ ăn chơi sa đọa, có người phải ngậm ngùi lĩnh án tù.

Allison Mack

Allison Mack nổi tiếng với vai diễn Chloe Sullivan trong series phim truyền hình về thời niên thiếu của Superman - Thị trấn Smallville. Từ một nhân vật được sáng tạo riêng cho Smallville, nhân vật Chloe được đưa vào truyện tranh DC nhờ sự yêu mến của khán giả.

Năm 2006, Allison bị bạn diễn Kristin Kreuk lôi kéo vào giáo phái tình dục NXIVM do Keith Raniere đứng đầu. Trong khi Kristin rời NXIVM vào năm 2012 thì Allison dần lún sâu và trở thành tay sai đắc lực cho thủ lĩnh.

Ngày 30/6 (theo giờ Mỹ), Allison Mack bị kết án 3 năm tù giam vì hành vi dụ dỗ phụ nữ trở thành nô lệ tình dục cho Keith, phải nộp khoản tiền phạt 20.000 USD (khoảng 460 triệu VNĐ) và thực hiện 1.000 giờ lao động công ích. Một nạn nhân của Allison lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên trước tòa: "Cô ta có thể đổ lỗi tất cả cho Keith nhưng cô ta cũng là một con quái vật chẳng khác gì hắn ta. Allison Mack là một kẻ săn mồi, một con người độc ác."

Demi Lovato

Demi Lovato từng là ngôi sao nhí sáng giá của Disney. Cô gia nhập Disney vào năm 2007 và tham gia diễn xuất trong loạt phim As the Bell Rings. Đến năm 2008, Demi Lovato bật lên như một hiện tượng nhờ Camp Rock - bộ phim giúp Demi khoe trọn vẹn giọng hát nội lực của mình.

Tuy nhiên, những quy tắc có phần gò bó của Disney đã khiến Demi Lovato phải chịu áp lực giữ hình tượng trong sáng trước máy quay, không được sống đúng với sự hồn nhiên của lứa tuổi. Chính điều này đã khiến nữ ca sĩ mắc chứng bệnh rối loạn lưỡng cực. Cô tìm đến ma túy để giải tỏa căng thẳng, sa vào con đường nghiện ngập khi chỉ mới 17 tuổi.

Demi Lovato từng nhiều lần ra vào trại cai nghiện nhưng ngay cả khi đang trong quá trình theo dõi, cô vẫn lén lút sử dụng các chất cấm. Năm 2018, Demi Lovato từng suýt mất mạng vì dùng heroin quá liều.

Thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đang chăm chỉ luyện tập, tránh xa chất gây nghiện, rượu bia và tìm cách cân bằng cuộc sống.

Aaron Carter

Từng là hiện tượng âm nhạc cuối thập niên 1990 đầu 2000, Aaron Carter được ví như “thần đồng âm nhạc", sở hữu loạt hit "đốn tim" hàng triệu fangirl một thời như I want candy, I'm all about you... Tuy nhiên, hào quang quá sớm gây ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách sống của Aaron.

Aaron Carter từng tố cáo bị chị ruột lạm dụng tình dục lúc 10 tuổi, dọa giết chị dâu đang mang thai trên Twitter cá nhân. Hành động của Aaron buộc anh trai của anh là Nick Carter - cựu thành viên Backstreet Boys đệ đơn lên tòa xin lệnh cách ly em trai khỏi gia đình mình. Nam ca sĩ cũng từng bị bắt giữ vì tội tàng trữ lượng lớn cần sa trong xe năm 2008 và tiếp tục tái phạm tội danh này vào năm 2017.

Từ phát ngôn gây sốc đến hình ảnh ăn chơi, sa đọa, hình tượng ngọt ngào của Aaron Carter đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt công chúng.

Lindsay Lohan

Thành công nhờ loạt phim đình đám The Parent Trap, Mean Girls, Get a Clue, Freaky Friday... khiến Lindsay Lohan trở nên kiêu ngạo và liên tục bị đồng nghiệp tố mắc bệnh ngôi sao.

Lindsay sa vào nghiện ngập ở tuổi 20, "đốt tiền" vào những buổi tiệc tùng "thâu đêm suốt sáng". Cô liên tục bị điều tra bắt giữ vì tội lái xe gây tai nạn nhưng nói dối và đổ tội cho người khác, tàng trữ ma túy, sử dụng chất kích thích, trộm nữ trang...

Nhận ra những sai lầm trong quá khứ, từ năm 2018, Lindsay Lohan nỗ lực hoạt động showbiz trở lại nhưng không thể tìm lại được danh vọng trong quá khứ.

James Franco

Mới đây, James Franco đã đồng ý trả 2,23 triệu USD để Sarah Tither-Kaplan và Toni Gaal - hai học trò của nam diễn viên đồng ý rút đơn kiện anh vì hành vi lạm dụng tình dục. Học trò của James cho biết, trong buổi học về "cảnh nóng" trên màn ảnh, James đã yêu cầu hai cô gái khỏa thân để diễn tập. Biên bản thỏa thuận giữ hai bên vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của thẩm phán.

Tại Việt Nam, James Franco nổi tiếng với nhất với vai diễn phản diện Harry Osborn trong bộ 3 phần đầu tiên của loạt phim Người Nhện. Sự nghiệp của nam diễn viên kiêm đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất có tiếng tại Hollywood dần tiêu tan vào năm 2018 khi nhiều phụ nữ đồng loạt tố cáo James quấy rối tình dục. Hiện tại, James Franco không còn là cái tên sáng giá được các hãng phim lớn gọi tên.

Kyle Massey

Nam diễn viên từng bị kiện vì lý do gửi tin nhắn, hình ảnh, video nội dung khiêu dâm cho bé gái 13 tuổi vào năm 2019 nhưng rồi vụ việc được hủy bỏ. Hiện tại, Kyle Massey tiếp tục vướng vào cáo buộc tương tự với một bé gái 14 tuổi và phía nam diễn viên vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Kyle Massey là gương mặt quen thuộc được yêu mến qua loạt phim của Disney Channel như That’s So Raven, Life Is Ruff, Cory in the House…. Anh cũng từng giành ngôi Á quân của Dancing with the Stars mùa 11.

Cũng bị cáo buộc các tội danh tương tự như Kyle Massey, ngôi sao kênh Nickelodoen - Drake Bell đang đứng trước nguy cơ lĩnh án 2 năm tù. Nam diễn viên thừa nhận 2 tội danh gồm: cố tình gây nguy hiểm cho trẻ em và phổ biến nội dung độc hại với trẻ vị thành viên trong phiên tòa diễn ra vào ngày 23/6.

Dương Nhung (tổng hợp) - Ảnh minh họa từ Internet