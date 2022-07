Linh Cáo trở lại sau 4 năm ở ẩn, kết hợp cùng producer tỉ view Hoaprox

HHT - Sau 4 năm ở ẩn kể từ lần "gây bão" với Đưa Nhau Đi Trốn, Linh Cáo đã trở lại với MV mới có tên gọi "Anh Ơi Có Biết", thể hiện cá tính đặc biệt trong âm nhạc khi kết hợp cùng producer Hoaprox.

Ca khúc Anh Ơi Có Biết được Hoaprox và Linh Cáo ấp ủ trong 3 năm. Hoaprox đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc cho Anh Ơi Có Biết, kết hợp phần sáng tác và chất giọng của Linh Cáo, cho ra ca khúc bắt tai và khác lạ so với thị trường nhạc Việt.

Anh Ơi Có Biết sở hữu bản phối lạ tai với một loạt chất liệu âm nhạc từ dream pop, future bass, trap…, giúp thể hiện được nhiều khía cạnh đặc biệt trong giọng hát của Linh Cáo. Ca khúc khởi đầu chậm rãi bằng màu sắc ma mị, đưa người nghe chìm vào không gian mập mờ của dream pop. Đến điệp khúc, màu sắc điện tử nổi bật với tiết tấu mạnh, nhanh và bắt tai.

Khi ca khúc trôi về cuối, một giọng ca nam bất ngờ xuất hiện để hỗ trợ cho Linh Cáo. Đây là điểm nhấn giúp Anh Ơi Có Biết đi đến mạch cảm xúc mới, trước khi vào điệp khúc quyết định, thăng hoa nhất. Theo tiết lộ của ê-kíp, giọng ca nam hỗ trợ cho Linh Cáo là Đặng Minh, một nghệ sĩ trẻ sẽ ra mắt thị trường trong thời gian tới.

Câu chuyện trong MV Anh Ơi Có Biết mang màu sắc ma mị, được phát họa trong giấc mơ của Linh Cáo. Khi đó, Hoaprox bị ám ảnh về chuyện kinh dị. Anh muốn triệu hồi ma quỷ, nhưng để làm điều đó, phải đưa được Linh Cáo và Đặng Minh vào căn nhà hoang, sau đó cho cả 2 nghe nhạc kinh dị. Kết quả là Hoaprox đạt được mục đích là đưa cả 2 vào nhà hoang.

Trong vai trò người đánh nhạc, Hoaprox sắp xếp xong âm thanh. Khi Hoaprox đánh nhạc, cô gái trong vai “ma quỷ” xuất hiện. Những động tác vũ đạo của cô gái thể hiện cho sự “điên loạn”, muốn chiếm lấy linh hồn của Linh Cáo hoặc Đặng Minh, khi cả 2 đang say sưa nghe nhạc. Nhưng đến cao trào của MV, ca khúc đến đoạn kết, và khán giả mới biết đó chỉ là giấc mơ của Linh Cáo.

Linh Cáo chia sẻ cô viết ca khúc vào năm 2019. Thời điểm đó, cô đang yêu đơn phương một chàng trai ở xa, nhưng mối tình không thành. Bài hát ra đời cũng là câu chuyện yêu kết thúc.

“Bài hát được viết ra từ cảm xúc thật nên đầu tư rất kỹ về mặt câu từ. Linh đã cố gắng tìm ra những từ đắt nhất. Trừ điệp khúc lặp lại, các verse kia đều có từ ngữ khác biệt, đó là sự chỉn chu mà Linh muốn mang tới cho khán giả của mình”, nữ ca sĩ bày tỏ.

MV Anh Ơi Có Biết đánh dấu bước ngoặt mới cho cả Hoaprox và Linh Cáo trên thị trường nhạc Việt. Sau nhiều năm, Hoaprox mới lại kết hợp với một giọng ca nữ. Vài năm qua, Hoaprox hoạt động tích cực, nhưng tập trung phát triển sự nghiệp quốc tế.

Năm 2020, anh cùng 2 producer quốc tế - Nick Strand và Mio - sản xuất ca khúc With You, lấy cảm hứng từ bản hit tỷ lượt streams Ngẫu Hứng. Nam producer liên tục được phát hành nhạc trên hãng đĩa EDM danh tiếng Monstercat, qua đó đưa tên tuổi tiếp cận khán giả quốc tế.

Trang MixMag Asia từng gọi Hoaprox là “Cậu bé vàng của EDM Việt Nam”. Những sản phẩm của Hoaprox, Ngẫu hứng, I Can’t Find You và With You đều thu hút lượt streams ấn tượng ở các quốc gia trên thế giới.