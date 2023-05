Linh Ka có show đầu tiên sau khi ra mắt, lên nốt cao trọn vẹn khiến khán giả "thở phào"

HHT - Chỉ sau chưa đầy 1 tháng kể từ khi ra mắt với vai trò ca sĩ, Linh Ka tiến bộ khá rõ rệt về giọng hát khiến khán giả bất ngờ.

Mới đây, Linh Ka đã có sân khấu đầu tiên trong vai trò ca sĩ sau chưa đầy 1 tháng debut. Đoạn clip giọng ca Gen Z và "bạn trai tin đồn" Will song ca bài hát Gonna Be You được cựu thành viên 365daband đăng trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi Linh Ka đã có sự tiến bộ rõ rệt so với lúc hát live trên sân khấu debut. Không còn hát quá chênh phô hay hụt hơi như trước, Linh Ka tự tin thể hiện khá trọn vẹn đoạn high-note với chất giọng ngọt ngào. Tuy vẫn còn hạn chế, nhưng phần lớn khán giả đều dành lời khen ngợi cho sự cố gắng của nữ tân binh.

Trước đó, Linh Ka gây xôn xao khi chính thức debut trở thành ca sĩ với sản phẩm âm nhạc đầu tay - MV Ghosting và EP CHU. Tại sân khấu ra mắt, nữ ca sĩ nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng khả năng trình diễn tốt. Tuy nhiên, giọng hát của Linh Ka lại bị cộng đồng mạng trừ điểm bởi nhiều lần hụt hơi, để rõ giọng hát có phần chênh phô khi vừa nhảy vừa hát. Thậm chí, nhiều ý kiến thẳng thừng khuyên Linh Ka nên đi học lại thanh nhạc cho tử tế trước khi quyết định "cầm mic lên và trở thành ca sĩ".

Mặc dù việc Linh Ka đi hát vẫn còn là chủ đề gây nên nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận được sự cố gắng của nàng hot girl này trong thời gian qua. Với định hướng phong cách và âm nhạc trẻ trung, Linh Ka đang nhận được sự mong đợi từ người hâm mộ trong những dự án tiếp theo.