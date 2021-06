Lionel Messi được tuyên bố là “xuất sắc nhất mọi thời đại”, fan Cristiano Ronaldo phản đối

HHT - Lionel Messi vừa được một kênh thể thao chính thức gọi là “Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”. Ngay lập tức, đội ngũ người hâm mộ của Cristiano Ronaldo, vốn đang dõi theo siêu sao này từng giây ở EURO 2020, đồng loạt lên tiếng bảo vệ đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Lionel Messi - siêu sao Argentina - vừa trải qua ngày sinh nhật lần thứ 34 và anh đã nhận được vô số lời chúc mừng sinh nhật từ các fan khắp thế giới. Trong đó có một “fan” đặc biệt, chính là tài khoản chuyên thể thao chính thức của nền tảng mạng xã hội Twitter (@TwitterSports).

Trên tài khoản Twitter Thể thao có bài đăng: “Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại đã tròn 34 tuổi”. Thực tế, sinh nhật của Messi là ngày 24/6, nhưng do sự chênh lệch múi giờ nên người hâm mộ có thể đọc được bài đăng đó vào những giờ/ ngày khác nhau ở đất nước mình. Twitter Thể thao dùng biểu tượng hình con dê, bởi vì con dê tiếng Anh là GOAT, cũng là chữ viết tắt của Greatest Of All Time (Xuất sắc nhất mọi thời đại).

Thực ra, cuộc tranh luận là Messi hay Ronaldo xuất sắc nhất mọi thời đại đã kéo dài nhiều năm nay, và có lẽ sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa. Cho nên, việc kênh thể thao chính thức của Twitter tuyên bố Messi là “xuất sắc nhất mọi thời đại” khiến các fan của Messi thì hài lòng nhưng đội ngũ fan đông đảo của Cristiano Ronaldo tất nhiên là thấy khó chấp nhận.

Những fan trung thành của Ronaldo, những người đang dõi theo những giây phút thể hiện tuyệt vời của anh tại EURO 2020, liên tục viết những bình luận như:

“Hôm nay không phải sinh nhật của Ronaldo và anh ấy cũng không phải 34 tuổi, Twitter đang nói về chuyện gì vậy?”.

“Tài khoản Twitter Thể thao có lẽ bị tấn công rồi, Ronaldo mới là xuất sắc nhất mọi thời đại”.

“Hôm nay không phải 5/2 (sinh nhật Ronaldo), Twitter nên chỉnh lại ngày tháng cho đúng đi”.

Kênh Thể thao của Twitter có vẻ nhất định coi Messi là xuất sắc nhất, vì vào hôm Bồ Đào Nha hòa Pháp và Ronaldo lập kỷ lục ghi 109 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, Twitter Thể thao chỉ viết: “109 bàn là nhiều thật đấy”, chẳng có thêm một lời chúc mừng.

Nói cho cùng, mỗi người có quan điểm riêng, nhưng cả Ronaldo lẫn Messi đều là những siêu sao cực kỳ xuất sắc, đã đem đến cho khán giả vô cùng nhiều kỷ niệm khó quên.

Và dù ai có coi Ronaldo hay Messi là “xuất sắc nhất mọi thời đại”, hoặc ai có dựa trên số Quả bóng Vàng châu Âu để so sánh tài năng của 2 cầu thủ này, thì vẫn không ai có thể phủ nhận rằng, bóng đá thế giới đã tuyệt vời hơn rất nhiều vì có họ.

Thục Hân