"Lisa Việt Nam" đáp trả thế nào khi bị chê bai nhan sắc trên mạng và ngoài đời khác nhau?

HHT - Ciin Bùi Thảo Ly - hot TikToker có biệt danh là "Lisa Việt Nam" mới đây xuất hiện trên sóng truyền hình và tạo nên cuộc tranh cãi trên mạng xã hội khi nhiều người cho rằng nhan sắc ngoài đời của cô nàng "khác xa với ảnh trên mạng". Trước những ý kiến trái chiều, cô nàng sở hữu 5 triệu lượt theo dõi đáp trả thế nào?

Hot TikToker Ciin - tên thật là Bùi Thảo Ly (sinh năm 1997) sở hữu tài khoản TikTok với hơn 5 triệu lượt người theo dõi, thường xuyên gây "bão" mạng xã hội với những clip nhảy triệu view. Cô nàng cũng là một trong những cái tên hiếm hoi có thể tạo được "trend" trên nền tảng Douyin (TikTok của Trung Quốc).

Trước khi trở thành một hot TikToker, Thảo Ly có niềm đam mê với nhảy, cô nàng còn làm mẫu ảnh cho các shop quần áo và là giảng viên các khóa nhảy được nhiều bạn trẻ yêu mến. Ciin từng đỗ Đại học nhưng vì quá đam mê nhảy múa nên sau khi theo học một năm, cô nàng quyết định gia nhập vũ đoàn Bước Nhảy từ năm 2018 cho đến tận bây giờ vẫn đang là một thành viên chính thức.

Đặc biệt trong những clip nổi đình nổi đám của mình, Ciin gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính với mái tóc 2 màu đặc trưng. Nhiều khán giả từ đó đã đặt cho Ciin biệt danh là "Lisa Việt Nam".

Thế nhưng mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, cô nàng hot TikToker này lại khiến dân mạng tranh cãi, nhiều người cho rằng nhan sắc của Ciin khác xa so với những video mà cô nàng đăng tải trên TikTok. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến lên tiếng bảo vệ, cho rằng Ciin "kém sắc" hơn so với những hình ảnh, video trên mạng xã hội là do góc quay không được tốt và cách trang điểm khi lên sóng truyền hình chưa thật phù hợp.

Trước làn sóng tranh cãi của cộng đồng mạng liên quan đến nhan sắc của Ciin, mới đây cô nàng đã đăng tải clip nhảy trên TikTok kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Thì giờ chỉ nhảy thôi chứ biết làm gì".

Bên cạnh đó, khi có tài khoản để lại bình luận động viên: "Dù ai có nói thế nào nhưng trong lòng em chị vẫn luôn là công chúa. Yêu chị", cô nàng hot TikToker cũng lịch sự đáp lại và gửi lời cảm ơn đến fan.

Với bình luận chê bai hình ảnh, clip trên mạng xã hội của Ciin trông quá khác khi xuất hiện trên truyền hình, cô nàng chỉ đáp gọn nhẹ là: "Vâng". Thậm chí, khi có dân mạng khen cô xinh, Ciin còn đùa vui lại rằng nhờ "app gánh còng lưng".