Liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát của Thanh Duy: Đầu tư lớn, mới lạ nhưng vướng không ít thị phi

HHT - Liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát của Thanh Duy diễn ra với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng V-Biz. Tuy nhiên, "Delilah Land" của nam ca sĩ bất ngờ nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều khi rapper Lăng LD đăng đàn thể hiện sự hụt hẫng vì cách ứng xử thiếu tôn trọng của ê-kíp Thanh Duy.

Liveshow Delilah Land của Thanh Duy nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen bởi sự đầu tư "mạnh tay": Thảm đỏ dài 20m, trình diễn múa lửa, được chia thành 3 chương với 3 câu chuyện khác nhau và đặc biệt là phần song ca bài hát Chân Tâm với Trung Quân Idol.

Góp mặt trong liveshow này của Thanh Duy còn có dàn nghệ sĩ tên tuổi: NSƯT Hồng Vân, diễn viên Ốc Thanh Vân, siêu mẫu Xuân Lan, Hoa hậu Khánh Vân,...

Đặc biệt, trong buổi biểu diễn hoành tráng kỷ niệm hơn một thập kỷ ca hát này, Thanh Duy đã đưa Delilah - một phần con người trong mình ra ánh sáng. Xuất hiện trong tạo hình drag queen, nam ca sĩ bị nhiều người cho rằng đang mượn liveshow để công khai giới tính, đồng thời qua đó thu hút sự chú ý của dư luận.

Trước phản ứng của netizen, chủ nhân hit Anh Không Theo Đuổi Em Nữa đã lên tiếng phủ nhận việc bản thân lợi dụng ồn ào này để "đánh bóng" tên tuổi. Bên cạnh đó, anh cũng gửi lời xin lỗi vì những phát ngôn trong lúc phỏng vấn đã khiến "một số khán giả buồn lòng, thất vọng".

"Tôi xin lỗi tất cả khán giả đã vô tình đọc được phát ngôn của tôi, đặc biệt là các bạn biểu diễn drag queen. Buổi phỏng vấn đó diễn ra rất dài, các câu nói nằm trong ngữ cảnh khác nhau nên khi chúng bị cắt ra đưa lên mạng sẽ không thể hiện đầy đủ ý của mình.

Tôi chỉ muốn làm show để đánh dấu 15 năm làm nghệ thuật cũng như giới thiệu một loại hình nghệ thuật mới, không hề có ý niệm làm liveshow để công khai giới tính" - Thanh Duy bộc bạch với báo Thanh Niên.

Bên cạnh đó, thêm một lý do khiến Delilah Land của Thanh Duy gây xôn xao MXH đó là phát ngôn của rapper Lăng LD cho rằng ê-kíp của nam ca sĩ thiếu tôn trọng anh. Trên Facebook cá nhân của mình, Lăng LD đã chia sẻ một bài viết dài liên quan đến việc Thanh Duy và ê-kíp không phản hồi mong muốn được hoàn chỉnh sản phẩm của mình và gây ra sự cố đáng tiếc trong buổi biểu diễn.

"Khi mà phút 90 tôi vẫn còn tập luyện nhưng phần nhạc ghép sai nhịp verse mình, cũng không gửi mình trước để double-check, hoặc ít nhất để trống beat cho mình live! Ủa mình thuộc bài và đủ khả năng live mà?

Dù ngày sound check đầu tiên trên bản demo đã nói "anh cho em xin bản hoàn chỉnh cuối cùng để double-check" vậy mà không gửi, không đếm xỉa tới đúng hay là không khi ghép vào beat mới" - Lăng LD bức xúc.

Thế nhưng, chỉ sau vài phút đăng tải, bài viết này đã "bay màu" trên trang cá nhân của Lăng LD. Thanh Duy sau đó đã gửi lời xin lỗi đến nam rapper vì sự thiếu sót trong khâu quản lý và tổ chức liveshow của mình: "We truly don't mean it and don't wanna this happen to you. I'm truly sorry". (Tạm dịch: Anh và ê-kíp hoàn toàn không cố ý và đây là sự cố ngoài ý muốn. Chân thành xin lỗi em).

Lăng LD đồng ý lời xin lỗi, đồng thời hy vọng đàn anh chú ý hơn để tránh sự thiếu chuyên nghiệp trong những sự kiện sau: "Em đã chỉ mong anh cho em nghe bản chỉnh sửa sau khi anh thay đổi nó, khi nó sai đã tạo ra sự khó khăn cho em trên sân khấu. Dù rất bất mãn nhưng em đồng ý lời xin lỗi và không có ý làm rùm beng. Mong sau này anh lưu ý và tôn trọng những người hợp tác cùng anh hơn".