Lộ diện dàn cast “Mùa Hè Thiên Đường” của Jenny Han: Jeremiah chuẩn hot boy mùa Hè

HHT - Sau “Những Chàng Trai Năm Ấy”, thêm một tác phẩm nữa của tác giả Jenny Han lên phim. Đó chính là “Mùa Hè Thiên Đường” một thời làm say mê bao độc giả.

Bộ ba phim To All The Boys I’ve Loved Before (tựa Việt: Những Chàng Trai Năm Ấy) đã kết thúc trên Netlfix, nhưng một trong những cuốn sách hấp dẫn khác của nữ tác giả Jenny Han sẽ sớm xuất hiện trên màn ảnh. Đó là The Summer I Turned Pretty (tựa Việt: Mùa Hè Thiên Đường).

The Summer I Turned Pretty kể về Isael Conklin - hay còn gọi là “Belly”. Cô thường trải qua những mùa Hè đáng nhớ cùng hai anh em nhà Fisher. Rồi những mùa Hè tuổi thơ cũng kết thúc khi biến cố xảy đến, mỗi cô cậu thiếu niên phải trải qua tuổi dậy thì phức tạp. Belly vướng vào mối tình tay ba lãng mạn nhưng cũng đầy rắc rối với hai anh em, để rồi trải qua nhiều chuyện họ mới tìm lại được mùa Hè năm xưa.

Nhưng bộ phim không chỉ kể về tình yêu tuổi trẻ, mà còn khai thác mối quan hệ gia đình - đặc biệt là giữa mẹ và con cái. Bộ phim sẽ là một câu chuyện về sự thay đổi từ những cô cậu thiếu niên trở thành người lớn, những mộng mơ tình đầu, sự tan vỡ lần đầu tiên của trái tim, và sự kỳ diệu của những mùa Hè hoàn hảo.

Dàn diễn viên của phim đều khá mới mẻ. Thủ vai Belly là tân binh Lola Tung. Belly đã từng là một cô gái vụng về, không có gì đặc biệt, nhưng vào một mùa Hè cô đã thay đổi - trở nên xinh đẹp hơn. Vẻ tinh khôi của Lola Tung khá phù hợp với Belly.

Christopher Briney sẽ là Conrad Fisher, người Belly tương tư suốt những mùa Hè. Anh chàng là người thông minh, chu đáo, có trách nhiệm. Nhưng vào một mùa Hè, Conrad đột nhiên thất thường và trở nên xa cách một cách bí ẩn.

Gavin Casalegno thủ vai Jeremiah Fisher - còn hay gọi là “Jere”. Cậu là em trai của Conrad, đẹp trai và vui tính, vì thế rất nổi tiếng và là trung tâm của những đám đông bạn bè có cậu xuất hiện. Vẻ ngoài hút mắt của Gavin Casalegno quả thực như sinh ra để diễn Jeremiah.

Đây là một bộ sách gồm ba cuốn của nữ tác giả Jenny Han: Tập 1 The Summer I Turned Pretty (tựa Việt: Mùa Hè Thiên Đường), tập 2 It’s Not Summer Without You (tựa Việt: Mùa Hè Không Lẻ Loi), tập 3 We Will Always Have Summer (tựa Việt: Mùa Hè Mãi Mãi). Nhưng phim sẽ không quay ba phần như To All The Boys I’ve Loved Before. Có thông tin cho biết The Summer I Turned Pretty sẽ được chuyển thể thành series gồm 8 tập.

Vẫn chưa có ngày ra mắt chính thức nhưng tác giả Jenny Han đã dành lời khen ngợi sớm cho bộ phim: “Dành cho những độc giả lâu năm của cuốn sách, tôi nghĩ bộ phim rất đáng để chờ đợi.”