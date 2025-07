Loạt khóa học từ đại học hàng đầu thế giới cập nhật tiếng Việt, có AI "trợ giảng"

HHT - Trước đó, tại Việt Nam, nền tảng Coursera đã hợp tác với 6 trường Đại học. Hiện tại, Coursera vừa cho ra mắt hơn 3.000 khóa học bằng tiếng Việt và loạt tính năng AI mới dành cho học viên tại Việt Nam.

Coursera là nền tảng học trực tuyến giúp các tổ chức, doanh nghiệp và chính phủ trên khắp thế giới nâng cao năng lực đội ngũ trong các lĩnh vực đa dạng, như trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo tạo sinh - GenAI, khoa học dữ liệu, công nghệ, kinh doanh...

Những khóa học được nhiều người quan tâm có thể kể đến: Supervised Machine Learning: Regression & Classification của Đại học Stanford, Tìm hiểu về công nghệ AI từ cơ bản trở lên với "AI for Everyone" của tổ chức giáo dục công nghệ DeepLearning.AI, tìm hiểu về khoa học hạnh phúc, nghiên cứu sức khỏe tâm lý với The Science of Well-Being của Đại học Yale...

Thông thường, các khóa học này sẽ cung cấp các bài giảng dạng video được ghi sẵn. Với việc cập nhật bản dịch tiếng Việt cho hơn 3.000 khóa học, người dùng Việt sẽ dễ tiếp cận với Coursera hơn. Bên cạnh đó, "trợ giảng AI" (Coach) đóng vai trò hỗ trợ người học, giải đáp trực tiếp mọi thắc mắc.

Đại học FPT, Đại học Văn Lang, Đại học Phenikaa, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Đại học Kinh tế Quốc dân... là những trường Đại học tại Việt Nam đã sử dụng các khóa học trên Coursera để tăng cường hiệu quả đào tạo cho sinh viên. Nền tảng này cũng hỗ trợ công cụ để "check đạo văn", đảm bảo tính trung thực trong bài tập của sinh viên.

Ông Greg Hart - Giám đốc Điều hành của Coursera chia sẻ: "Việt Nam đang thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và nỗ lực không ngừng trong khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Việt Nam để hiện thực hóa khát vọng này, bằng cách mở ra cơ hội tiếp cận các chương trình giáo dục chất lượng cao cho người Việt".

Ông Phan Trường Lâm, Trưởng ban Công nghệ Khối giáo dục FPT cho biết: "Việc tích hợp các khóa học có phụ đề tiếng Việt cùng các công cụ hỗ trợ bởi AI là bước tiến quan trọng, giúp sinh viên tiếp cận tri thức quốc tế một cách dễ dàng hơn, được công nhận tín chỉ và mang lại giá trị thiết thực trên hành trình chuẩn bị cho một tương lai đang được định hình bởi AI".

Hiện tại, Coursera cho phép học viên trải nghiệm miễn phí hơn 100 ngày với 5 khóa học phổ biến nhất, có phụ đề và dành riêng cho người học tại Việt Nam.