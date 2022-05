Loạt mỹ nhân Gen Z quen mặt chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022

HHT - Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 với chủ đề “Những đóa hoa nắng mai” cùng sự đồng hành của Đại sứ - Hoa hậu H’Hen Niê đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp tại Việt Nam.

Nguyễn Hồng Anh

Hồng Anh là một người mẫu xuất thân từ cuộc thi Vietnam’s Next Top Model mùa All Stars. Trước khi tham gia cuộc thi mùa All Stars, Hồng Anh chưa từng tham gia cuộc thi người mẫu nào. Mặc dù phải dừng chân khá sớm, nhưng Hồng Anh cũng đã nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, và đang có những bước tiến vững chắc trên con đường theo đuổi nghề người mẫu.

Với chỉ số hình thể đẹp, chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng 86-62-91cm, Hồng Anh là ứng cử viên nặng kí tại cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022.

Nông Thúy Hằng

Người đẹp sinh năm 1999, người dân tộc Tày đến từ Hà Giang, với chỉ số hình thể 82-65-91 cùng chiều cao 1,70m. Thúy Hằng được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật nhất tại đấu trường nhan sắc năm nay nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích học tập ấn tượng.

Nông Thúy Hằng là học sinh giỏi 12 năm liền, từng đoạt giải Ba môn Văn cấp Quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trước đó, người đẹp từng tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc Việt Nam song gây tiếc nuối khi dừng chân sớm. Vì vậy, trong lần trở lại này, mỹ nhân sinh năm 1999 quyết tâm tiến tới ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

H Duyên Kbrông

H Duyên là người dân tộc Ê-đê, hiện tại là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Cô đam mê múa và đang nỗ lực để trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m70, gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối.

Với đôi mắt to tròn sâu, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt sắc sảo, cằm nhỏ, H Duyên Kbrông thường xuyên bị nhầm là “con lai”. Cô gái sinh năm 1999 này được không ít người khuyên nên ghi danh tham dự một cuộc thi Hoa hậu bởi vẻ đẹp phù hợp với tiêu chuẩn của một “nữ hoàng nhan sắc”. Sau nhiều lần đắn đo, nữ sinh Gen Z đồng hương với Đại sứ H’Hen Niê đã quyết định ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022.

H Nghi Kbuôr

H Nghi Kbuôr gây ấn tượng mạnh với người đối diện bởi vẻ đẹp sắc sảo, với chỉ số hình thể 86-57-89 cùng chiều cao 1m65, mỹ nhân người Ê-đê còn gây ấn tượng mạnh với vòng eo siêu nhỏ chỉ 57cm.

Hi vọng với những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống và vượt qua nghịch cảnh, H Nghi Bbuôr sẽ chinh phục được Ban giám khảo cũng như khán giả ái mộ để đạt được thành tích cao tại cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam.

Bùi Minh Anh

Bùi Minh Anh được khán giả hâm mộ sắc đẹp Việt Nam biết đến khi đạt giả Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch Việt Nam (cuộc thi không có Hoa khôi). Câu chuyện về cuộc thi không có Hoa khôi gây nhiều bất ngờ cho khán giả nhưng nhan sắc cùng học vấn của Bùi Minh Anh là điều không thể phủ nhận.

Sở hữu chỉ số hình thể 84-61-97, chiều cao 1m70 cộng với kinh nghiệm “chinh chiến” tại các cuộc thi sắc đẹp, Bùi Minh Anh thực sự là một ứng cử viên nặng kí cho danh hiệu Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022.

