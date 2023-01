Loạt nghệ sĩ ra sản phẩm mới trong năm 2023: Rihanna và Beyoncé liệu có đối đầu?

HHT - Trong không khí tưng bừng của mùa Xuân, chúng ta hãy cùng đón chờ những màn trở lại hoành tráng khiến người hâm mộ không thể ngồi yên của dàn sao hàng đầu showbiz như: Rihanna, Taylor Swift, Sam Smith, Cardi B...

Lana Del Rey - Album Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Đây là album đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ kể từ năm 2021 - khoảng thời gian cô đã tung ra tận 2 album trong cùng một năm là Blue Banisters và Chemtrails Over the Country Club. Bài hát mở đường Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd đã được phát hành trên nhiều nền tảng cũng như là bước đệm cho toàn bộ album được lên kệ vào ngày 24/3 tới đây.

Miley Cyrus - Album Endless Summer Vacation

Miley Cyrus thông báo album phòng thu thứ 8 Endless Summer Vacation sẽ được phát hành vào ngày 10/3. Ca khúc mở đường Flowers đã được phát hành và gặt hái cho cô nhiều thành tích nổi trội khiến mọi người xôn xao. Miley chia sẻ rằng album lần này sẽ là về những thay đổi lớn đã xảy ra trong sự nghiệp và cuộc đời của nữ ca sĩ, như vậy khả năng cao là sẽ có vài ca khúc nói về tình cũ Liam Hemsworth.

Taylor Swift - Loạt MV cho album Midnights

Album phòng thu mới nhất của Taylor Swift - Midnights đã xô đổ hàng loạt kỷ lục. Người hâm mộ càng trở nên phấn khích hơn khi Midnights sẽ là một visual album nghĩa là mọi ca khúc đều sẽ có MV riêng. Với việc chỉ có 2 MV Anti-Hero và Bejeweled được ra mắt, 10 MV còn lại trong album Midnights hứa hẹn sẽ được ra mắt lần lượt trong năm 2023. Gần đây, Taylor Swift cũng đã có động thái chuẩn bị tung MV để quảng bá cho ca khúc Lavender Haze khi bài hát đã được gửi đến nhiều nhà đài radio.

Sam Smith - Album Gloria

Lead single Love Me More đã được phát hành cùng với ca khúc song ca với Kim Petras Unholy. Unholy nhanh chóng trở nên nổi tiếng ngoài sức mong đợi và công phá nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khiến nhiều người trông ngóng vào album của Sam Smith được phát hành vào ngày mai 27/1. Đặc biệt, Sam Smith cũng sẽ kết hợp với Ed Sheeran trong lần trở lại này.

Beyoncé

Sau màn trở lại ngoạn mục với Renaissance vào năm ngoái, nữ ca sĩ đã chia sẻ cô đã thu âm rất nhiều ca khúc, chia thành 3 phần. Trong đó, album Renaissance được phát hành trong năm 2022 chỉ là phần mở đầu. Điều này càng làm những người hâm mộ hứng khởi khi vẫn còn 2 album chờ họ phía trước.

Cardi B

Người hâm mộ của nữ rapper đình đám Cardi B đang mong chờ sản phẩm mới của cô nàng hơn bao giờ hết khi cô đã đăng một đoạn nhạc mới lên trang cá nhân của mình cách đây vài tuần. Đã gần 5 năm kể từ album chào sân của cô nàng Invasion of Privacy - album đem lại cho cô những giải thưởng danh giá cũng như làm nên tên tuổi của cô.

Rihanna

7 năm kể từ album Anti (2016), nữ ca sĩ cuối cùng cũng đã chịu trở lại với âm nhạc khi cho ra mắt ca khúc nhạc phim cho Black Panther, cũng như xác nhận trình diễn tại Super Bowl Halftime Show. Nhiều nguồn tin nội bộ nói rằng album mới của nữ ca sĩ đang đến rất gần cũng như chuyến lưu diễn toàn thế giới.