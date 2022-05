Loạt "nữ thần thảm đỏ" bất ngờ thông báo vắng mặt, Met Gala 2022 có còn hấp dẫn?

HHT - Một tập của bộ phim Hàn đang phát sóng "Tomorrow" kể về một người có ý định tự sát vì tổn thương tâm lý do bạo lực học đường. MV mới của Sơn Tùng M-TP "There's No One At All" có cách đặt vấn đề khá giống. Tuy nhiên, "Tomorrow" gỡ nút thắt khéo léo hơn. Nếu làm được điều tương tự "Tomorrow", "There's No One At All" có lẽ đã không bị chỉ trích gay gắt như hiện tại.