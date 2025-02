Loạt phim siêu anh hùng ra mắt năm 2025: DC "đơn độc" đối đầu Marvel "đông con"

HHT - Năm 2025 hứa hẹn là một năm bùng nổ với sự trở lại mạnh mẽ của các bom tấn siêu anh hùng đến từ cả Marvel và DC.

Captain America: Brave New World

Bộ phim tiếp tục câu chuyện về Sam Wilson (Anthony Mackie đóng) sau các sự kiện của loạt phim The Falcon and the Winter Soldier (Chim ưng và Chiến binh mùa đông). Câu chuyện xoay quanh việc Sam đối mặt với Tổng thống mới đắc cử Thaddeus Ross (Harrison Ford) và một cuộc khủng hoảng quốc tế. Với những âm mưu toàn cầu đen tối, Sam phải tìm ra kẻ đứng sau để ngăn chặn thảm họa.

Captain America: Brave New World đánh dấu bước chuyển mình lớn trong vũ trụ chính của Marvel, khi vai trò Captain America được chuyển giao từ Steve Rogers (Chris Evans) sang Sam Wilson. Phim dự kiến phát hành ngày 14/2 sắp tới.

Thunderbolts*

Thunderbolts* sẽ mang khán giả đến với một nhóm đặc nhiệm được chính phủ thành lập, chuyên thực hiện các nhiệm vụ bí mật nguy hiểm và không chính thống. Điều đặc biệt là tổ đội này tập hợp toàn những thành phần "bất hảo" như nhân vật phản anh hùng, tội phạm, thậm chí còn có phản diện từng đối đầu với các siêu anh hùng Marvel khác trước đây,

Thunderbolts* cũng được chào đón vì là cột mốc đánh dấu sự trở lại của nhiều cái tên quen thuộc ở các dự án thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel trước đó như Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), và Red Guardian (David Harbour). Phim dự kiến ra rạp vào ngày 2/5/2025.

Superman

Superman không tập trung vào việc giới thiệu nguồn gốc của siêu anh hùng Krypton, mà thay vào đó khám phá hành trình của anh trong việc hòa nhập với xã hội loài người, đối mặt với những chỉ trích và thử thách mới. Theo đạo diễn James Gunn, phim nhìn về cách Superman trở thành biểu tượng công lý trong một thế giới tin rằng sự thật và lòng tốt đã lỗi thời.

Dù từng vấp phải những ý kiến trái chiều, đoạn giới thiệu đầu tiên của Superman nhìn chung nhận về nhiều đánh giá tích cực từ người hâm mộ và truyền thông quốc tế. Phim cũng giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi là tác phẩm tái khởi động tân Vũ trụ DC. Superman dự kiến khởi chiếu chính thức vào ngày 11/7/2025.

Fantastic Four: First Steps

Lần đầu xuất hiện trong The Fantastic Four #1 (Marvel Comics, tháng 11/1961), "Bộ Tứ Siêu Đẳng" được xem là nhóm siêu anh hùng đời đầu của Marvel. The Fantastic Four: First Steps là dự án giới thiệu Fantastic Four vào MCU, lấy bối cảnh hoài cổ những năm 1960. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực, gồm Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn và Ebon Moss-Bachrach.

The Fantastic Four: First Steps là phim chiếu rạp thứ ba, và cũng là phim điện ảnh cuối cùng của nhà Marvel trong năm 2025. Phim có lịch chiếu gần sát với Superman của DC, dự kiến ra rạp ngày 25/7/2025.

Ngoài các tựa phim chiếu rạp, năm 2025 còn có những series đáng chú ý khác như như Your Friendly Neighborhood Spider-Man (29/1/2025), Daredevil: Born Again (3/4/2025), Ironheart (24/6/2025), Eyes of Wakanda (6/8/2025), Marvel Zombies (3/10/2025) và Wonder Man (12/2025).