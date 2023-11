Loạt sự kiện chiêm tinh diễn ra trong tháng 11 sẽ dẫn lối bạn đến với thành công

HHT - Tháng 11 là thời điểm 12 chòm sao tận dụng năng lượng tuyệt vời để làm mới bản thân và gặt hái được nhiều thành công, từ đó tiến gần hơn đến những ước mơ lớn lao.

Ngày 8/11: Sao Kim vào Thiên Bình

Thiên Bình được chủ quản bởi sao Kim, là cung đại diện cho cái đẹp, thẩm mỹ, sự khéo léo, tinh tế trong ngoại giao. Khi sao Kim tiến vào Thiên Bình vào ngày 8/11, bạn sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo và chăm chút cho vẻ ngoài.

Mạnh dạn bước ra ngoài, giao lưu với mọi người nhiều hơn, bạn sẽ thu hút nhiều đối tác, bạn bè phù hợp với mình. Thử thay đổi diện mạo, làm mới bản thân xem, điều bất ngờ sẽ đến.

Ngày 10/11: Sao Thuỷ vào Nhân Mã

Khi sao Thuỷ tiến tới chòm sao Nhân Mã, suy nghĩ của bạn trở nên tích cực. Bạn cảm thấy muốn ra ngoài khám phá mọi thứ, mở rộng tầm nhìn. Tuy nhiên, mặt trái của Nhân Mã là lạc quan thái quá nên 12 cung hoàng đạo chỉ nhìn vào những mặt tích cực của vấn đề mà không chú ý đến rủi ro có khả năng ập tới.

Đây là khoảng thời gian 12 cung hoàng đạo cần sống chậm lại, nghĩ kĩ hơn về những gì cần làm và muốn làm trong cuộc đời. Sự kiện chiêm tinh này cũng giúp chúng ta đánh giá lại hành trình trong những năm qua, đồng thời đưa ra kế hoạch mới cho tương lai gần.

Ngày 22/11: Mặt trời di chuyển tới Nhân Mã

Từ ngày 22/11, mặt trời từ cung Bọ Cạp u ám, bí ẩn sang Nhân Mã vui vẻ, lạc quan. 12 chòm sao như được tự do, có nhiều “nhựa sống” hơn. Bạn bắt đầu xây dựng tầm nhìn và có lí tưởng sống. Hãy ra ngoài tự do khám phá, tìm hiểu tri thức. Học hỏi điều gì đó mới mà trước giờ bạn chưa dám thử. Dũng cảm bước ra vùng an toàn của mình để thấy được chân trời mới. Biểu tượng của Nhân Mã là cung tên, hãy phóng mũi tên thật xa và đánh trúng trọng tâm.

Ngày 24/11: Sao Hoả vào Nhân Mã

Động lực của bạn lúc này là đi thật nhanh và thật xa. Nếu bạn có sẵn kế hoạch bạn muốn từ lâu, hãy theo đuổi đến cùng và dồn toàn tâm toàn lực để nó trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, Nhân Mã dễ có tâm lí cả thèm chóng chán. Bạn hay nghĩ "cỏ bên kia xanh hơn cỏ bên mình" nên luôn quyết tâm khám phá. Tuy nhiên, những điều bạn đang sở hữu sẽ luôn mang ý nghĩa nào đó. Học cách biết ơn và trân trọng hiện tại và đừng cố chấp bám vào tương lai viễn vông.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo