Loạt tình tiết đắt giá ở "Loki 2": Mỗi tập một phản diện, Loki khoe siêu năng lực mới

HHT - Trải qua 3 tập phim, "Lokia" phần 2 dường như đang trở thành “chiếc phao cứu sinh” để người hâm mộ tiếp tục đặt niềm tin ở Marvel sau loạt tác phẩm “bom xịt” đầy thất vọng.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung trong phim.

Loki “dạo chơi" khắp dòng thời gian

Tiếp nối cái kết ở phần 1, Loki mùa 2 theo chân Loki (Tom Hiddleston thủ vai) và Mobius (Owen Wilson đóng) tìm cách giải quyết hậu quả khi dòng thời gian bất ngờ phân nhánh.

Sau cái chết của He Who Remains, Loki đã bị Sylvie đẩy sang cánh cổng dịch chuyển và quay trở lại TVA (Cơ quan quản lý phương sai thời gian). Tuy nhiên, Loki cảm thấy hoang mang khi phát hiện ra đây lại là phiên bản TVA do He Who Remains quản lý.

Ngay trong những giây đầu tiên của tập 1, người xem đã nhanh chóng được giải đáp những "ẩn khuất" trên. Hoá ra, nơi mà Loki đặt chân đến chính là quá khứ của TVA - thời điểm He Who Remains vẫn còn sống và cai quản trực tiếp. Chưa dừng lại ở đó, do ảnh hưởng của cuộc đụng độ với “ông trùm" của TVA, Loki liên tục bị “trượt thời gian” (time-slipping) và dịch chuyển sang những thời - không khác nhau.

Để giải quyết vấn đề này, Loki và Mobius đã tìm đến O.B (Quan Kế Huy) - một thợ sửa chữa đang làm việc tại TVA. Thông qua cuộc trò chuyện giữa đôi bên, người xem dễ dàng nhận ra O.B có lẽ là nhân viên duy nhất tại TVA vẫn chưa bị tẩy não trong suốt thời gian qua, khi mọi ký ức cách đây 400 năm đều được O.B ghi nhớ.

Tại đây, O.B đã tìm ra giải pháp giúp Loki thoát khỏi sự hỗn loạn của các dòng thời gian bằng cách dùng một thiết bị đặc biệt mang tên “máy dệt thời gian”. Tuy nhiên, cỗ máy này lại đang gặp tình trạng quá tải khiến cho Loki không còn nhiều thời gian để cứu chính mình.

"Loki bản nữ" Sylvie bất ngờ trở lại

Mang tựa đề Breaking Brad, tập 2 đã đưa khán giả trở về London những năm 1977. Tại đây, Loki và Mobius phải tìm kiếm gã thợ săn được giao nhiệm vụ truy lùng Sylvie. Cả hai phát hiện ra hắn đang có một cuộc sống mới dưới danh tính một ngôi sao điện ảnh. Trong quá trình truy đuổi gã thợ săn X-5, Loki liên tục thi triển vô số nhiều "phép thần thông" mới khiến người xem không khỏi bất ngờ.

Sau khi bị bắt trở về trụ sở tra khảo, X-5 không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi mà bình tĩnh đáp trả loạt câu hỏi từ bộ ba Loki, Mobius và B-15. Thậm chí, hắn còn khiến cho Mobius nổi điên với những lời chỉ trích đầy khó chịu. Chỉ đến khi Loki sử dụng thiết bị tra tấn đặc biệt, X-5 mới chịu tiết lộ nơi Sylvie đang trú ngụ.

Hoá ra, sau khi kết liễu He Who Remains, phiên bản nữ của vị Thần Lừa Lọc đã tìm đến một cửa hàng McDonalds ở vùng ngoại ô để làm một nhân viên tạp vụ.

Ngay sau đó, cả Loki, Mobius và X-5 liền tìm đến nơi mà Sylvie đang lẫn trốn. Dù ra sức khuyên nhủ cô nàng quay trở về TVA nhưng Sylvie chẳng hề nao núng, vì hiện tại cô nàng chỉ muốn sống cuộc đời tự do của riêng mình.

Biến thể Victor Timely xuất hiện, Ravonna và Miss Minutes “lật kèo”

Sau khoảng thời gian dài ẩn náu, thẩm phán Ravonna Renslayer và trợ lý Miss Minutes cuối cùng cũng xuất hiện trong tập 3 cùng với nhiệm vụ đặc biệt mà He Who Remains bí mật giao cho họ. Cụ thể, Ravonna phải quay trở về Chicago năm 1968 để lén đưa cuốn sổ tay của O.B cho một gã tên Victor Timely. Nhiều khả năng Victor Timely sẽ trở thành He Who Remains phiên bản mới, dẫn đếm vòng lặp vô tận như những giả thuyết được đặt ra từ tập 1.

Truy lùng theo dấu vết của Ravonna Renslayer, Loki và Mobius tìm đến một hội chợ tại Chicago diễn ra vào năm 1893. Tại đây, cả hai đã lần đầu tiên bắt gặp Victor Timely đang trình diễn những phát minh của mình trong một phiên đấu giá. Tuy nhiên, ngay sau đó, Ravonna và Miss Minutes đã thành công giải cứu Victor khỏi bộ ba Loki, Mobius và Sylvie.

Tại phòng thí nghiệm, Loki, Mobius, Sylvie, Ravonna lần nữa tái ngộ với Victor Timely. Victor lại lần nữa được cứu sống trong khi Sylvie quyết định đưa nữ thẩm phán và Miss Minutes đến nơi mà He Who Remains đã bỏ mạng. Tại đây, Miss Minutes đã tiết lộ rằng cô đang nắm giữ một bí mật đen tối liên quan đến cả Ravonna và He Who Remains.

Như vậy, trải qua một nửa hành trình, Loki mùa 2 đã khẳng định được vị thế của mình trong lòng người hâm mộ nhờ những tình tiết bí ẩn được cài cắm đan xen và xuyên suốt mỗi tập.

Bên cạnh đó, phim vẫn giữ được màu sắc độc nhất và khác lạ của mình so với các tác phẩm khác trong MCU. Chính điều này đã khiến cho nửa chặng hành trình đầu của Loki 2 vẫn trọn vẹn và mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.