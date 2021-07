"Loki" tập 4: Đa vũ trụ sẽ rơi vào hỗn loạn chỉ vì... "cẩu lương" của nam chính?

HHT - Có vẻ như một khi Marvel Studios đã ra tay, một câu chuyện tình yêu cũng có thể gây ra thảm họa cấp độ “Đa vũ trụ”, và “Romeo và Juliet” của câu chuyện lần này chính là 2 “vị thần lừa lọc” Loki và Sylvie.

Tràn ngập sự kịch tính và bất ngờ, tập phim thứ 4 của series “bom tấn” Loki thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã để lại loạt plot twist “gây lú” trong lòng công chúng. Nhưng bên cạnh đó, khán giả cũng được dịp có một cái nhìn sâu hơn về bản chất thật của kẻ phản diện lâu năm nhất MCU - “thần lừa lọc” Loki.

(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng. Độc giả chưa xem phim cân nhắc trước khi đọc tiếp.)

Vũ trụ không chia cắt “chuyện tình đôi ta”, nhưng Đa vũ trụ thì có à nha!

Đa vũ trụ MCU là có thật, và Sylvie thực sự là phiên bản nữ của Loki của một thực tại khác nằm trong đó. Cô bị TVA bắt giữ ngay tại quê nhà Asgard khi chỉ mới là một đứa trẻ vì tội danh “mang giới tính nữ”, bởi theo họ, “Loki” buộc phải là nam như “bản gốc” của Dòng thời gian Thiêng liêng. Nhưng vốn là “nữ thần lừa lọc” xứ Asgard của thực tại đó, cô bé Sylvie lanh lợi đã nhanh chóng trốn thoát khỏi TVA và buộc phải lớn lên trong những ngày tận thế để tránh (tạo nên các nhánh biến động/ nexus và) sự truy bắt của tổ chức này.

Việc Sylvie gặp được Loki và “có ý gì đó” với nhau đã vô tình cứu họ thoát khỏi ngày tận thế của hành tinh Lamentis-1. Và vì cả hai đều là biến thể của “Loki gốc” và việc “crush” nhau bằng cách nào đó đã tạo nên một nhánh nexus nghiêm trọng khác mà các sự kiện tận thế cũng không “đỡ nổi”, khiến TVA buộc lòng phải xuất hiện để bắt giữ hai người về trụ sở.

Tuy vậy, đây có thể cũng chỉ là một chi tiết đánh lạc hướng khán giả. Chưa chắc rằng nhánh nexus này xảy ra là do hai biến thể của phiên bản gốc yêu nhau, mà có thể còn do một phe thứ ba tác động để chỉ điểm cho TVA.

Cả TVA và các Time-Keepers chỉ là bù nhìn cho một thế lực khác?

Việc các cảnh sát thời gian của TVA đều chỉ là các biến thể từ những nhánh nexus khác cũng không gây sốc bằng việc các Time-Keepers - những vị thần canh giữ Dòng thời gian Thiêng liêng - thực chất chỉ là những người máy bù nhìn do ai đó điều khiển.

Sau khi Loki và Sylvie phơi bày sự thật về nguồn gốc của các nhân viên TVA, với những nghi ngờ có sẵn, đặc vụ Mobius và Thợ săn B-15 đã đổi phe hỗ trợ cho cả hai trong việc vạch trần bộ mặt thật của tổ chức này. Tuy sau đó họ đã biết được chân tướng thật của các Time-Keepers và bắt giữ thành công thẩm phán Ravonna Renslayer - kẻ có vẻ như đang tiếp tay cho thế lực giấu mặt thực sự đằng sau TVA, cả Loki và đặc vụ Mobius - 2 nhân vật chính của phim - đã bị tiêu diệt.

Dù đó là một chi tiết vô cùng gây sốc tới khán giả, nhưng không thể làm ngơ về chân tướng thật của kẻ giấu mặt kia. Lại giống với nhân vật chúa quỷ Mephisto, phản diện Kang the Conqueror một lần nữa lại được gọi tên trong các giả thuyết của fan. Ở một phía cộng đồng fan, điều này có thể là thật và sẽ trở thành bước đệm cho hắn xuất hiện trong tác phẩm Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nhưng ở phía còn lại gạt bỏ ý kiến này, họ cho rằng đó là một ác nhân khác sẽ liên quan đến sự kiện Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Sự trở lại của Lady Sif

Dù đã có tin đồn trước đó, nhưng sự xuất hiện của nữ chiến binh Lady Sif tại Loki vẫn gây bất ngờ đến các khán giả. Tuy vậy, thực chất đây chỉ là một màn cameo của cô được tạo nên từ ký ức của chính Loki để tra tấn gã trong nhà ngục TVA. Tất cả những gì Sif làm chỉ là “khẩu nghiệp” và “lên gối” Loki vì tội... cắt tóc của cô.

Tuy vậy đây cũng là một phân cảnh quan trọng trong phim, cho thấy sự hối lỗi của Loki về những hành động “trẻ trâu” ngày xưa chỉ vì mong muốn được người khác chú ý.

Sắp tới đây, Lady Sif sẽ chính thức trở lại trong “bom tấn” Thor: Love and Thunder.

“Đa vũ trụ Nhện” thì chưa thấy, nhưng “Đa vũ trụ Loki” đã sẵn sàng tập hợp!

Tất nhiên vì là nhân vật chính của phim, Loki không thể nào chết “lãng xẹt” như thế được. Có vẻ như cây côn được TVA dùng để xóa sổ các biến thể thực chất chỉ là đưa họ đến một thực tại khắc nghiệt nào đó khác chứ không dùng để giết họ.

Tưởng chừng đã bị tan biến, Loki bỗng “thức dậy ở một nơi xa”, và gây bất ngờ hơn, được giúp bởi 4 biến thể khác: 1 Loki già, 1 Loki tuổi teen, 1 Loki da màu và 1 Loki... cá sấu. Có vẻ như họ chính là những biến thể khác của Loki gốc đã bị TVA xóa sổ trước đó. Việc họ và cả Loki-nhân-vật-chính còn sống cho thấy cả đặc vụ Mobius đang còn quẩn quanh đâu đó, và tất cả sẽ cùng trở lại hợp tác với Sylvie để tiêu diệt TVA và thế lực giấu mặt kia.

Ác nhân thực sự là ai? TVA được dựng nên vì mục đích gì? Liệu các Time-Keepers có thực sự tồn tại? Hãy cùng khám phá trong tập thứ 5 của Loki vào thứ Tư tuần tới.