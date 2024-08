Love Next Door tập 3: Choi Seung Hyo sẽ "tác động vật lý" hôn phu của Bae Seok Ryu

HHT - Mới đây, Taylor Swift đã cho ra mắt MV "I Can Do It With A Broken Heart" nằm trong album "The Tortured Poets Department". Toàn bộ MV ghi lại cảnh hậu trường chuẩn bị cho chuyến lưu diễn "The Eras Tour" khiến người hâm mộ thích thú.