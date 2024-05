Lovely Runner tập 12: Kim Young Soo trốn thoát, sát hại Sol - Jae ở quê của In Hyuk?

HHT - Baek In Hyuk hứa hẹn sẽ lại "chịu khổ". Tập trước là với Sun Jae - Tae Sung say quên trời đất, thì tập 12 là sẽ là "cẩu lương" từ Sol - Jae. Tập 12 của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy) hứa hẹn sẽ lại nhuốm đầy màu sắc thanh xuân với cảnh bộ tứ chơi đùa trên biển, nhưng cũng báo trước đầy sóng gió vì tên sát nhân Kim Young Soo tìm tới.

Trong bữa ăn, Tae Sung (Song Geon Hee) đã nói cho Sun Jae (Byeon Woo Seok) về việc bố anh - cảnh sát Kim đang truy bắt Kim Young Soo (Heo Hyeong Gyu). Nhờ đó, Ryu Sun Jae có lẽ đã tìm được một vài thông tin về kẻ bắt cóc Im Sol. Đoạn nhá hàng tập 12 của Lovely Runner có cảnh trông như Sun Jae tới ngôi nhà hoang - nơi Im Sol 20 tuổi "bản real" (Kim Hye Yoon) bị bắt nhốt.

Tập 12 hứa hẹn sẽ tiếp nối không khí ngọt ngào, lãng mạn ở tập trước. Sau khi Eclipse kết thúc buổi diễn, Sol - Jae đã cùng đi bộ về nhà. Sun Jae thú nhận anh đã quyết định lên sân khấu hát Sudden Shower là để Sol nghe. Và cũng đúng như lời Sol nói, Sun Jae cảm thấy loạn nhịp, hưng phấn khi đứng trên sân khấu.

Như vậy, kể cả khi không cùng Eclipse tham gia Superstar K, Ryu Sun Jae có thể vẫn sẽ là một phần của ban nhạc. Dù với tư cách nào thì con đường thành siêu sao ở năm 2023 của Sun Jae có lẽ sẽ không gián đoạn.

Sau buổi diễn diễn, Baek In Hyuk (Lee Seung Hyub) trả lại phòng tập và về quê. Anh tiếc nuối vô cùng khi phải từ bỏ ước mơ theo đuổi cả thời niên thiếu. Nhưng có lẽ cơ hội vẫn chưa dập tắt. Đoạn teaser có cảnh bộ ba Tae Sung, Sun Jae và Im Sol đi tìm In Hyuk, lý do hoặc là để an ủi trưởng ban nhạc Eclipse, hoặc là thông báo Eclipse có thể tiếp tục hoạt động.

Baek In Hyuk ở tập 11 phải "gai mắt" vì Tae Sung - Sun Jae say rượu gọi tên Im Sol khắp đường đi lối về, làm đủ trò dở hơi. Tới tập 12 Lovely Runner, In Hyuk sẽ lại "chịu khổ" khi buộc phải "ăn đường" từ Sol - Jae.

Nhưng gương mặt lo lắng, hoang mang của Im Sol ở cuối đoạn teaser dường như báo hiệu cho sóng gió sẽ ập tới trong chuyến đi này của bộ tứ. Kim Young Soo đã trốn thoát khi đang bị áp giải về đồn. Trên Instagram của diễn viên đóng vai sát nhân có hình ảnh anh quay ở nơi bãi biển quê nhà In Hyuk. Khả năng cao Kim Young Soo đã biết được tung tích của Im Sol và lên kế hoạch bắt cóc, sát hại cô tại đây.

Đối đầu với kẻ sát nhân sẽ không còn là Im Sol hay Sun Jae mà có thể sẽ gồm cả Baek In Hyuk và Kim Tae Sung. Liệu bộ tứ có thể an toàn khỏi kế hoạch man rợ của Kim Young Soo?

Nếu vượt qua biến cố này, tức là Im Sol 34 tuổi buộc phải trở về tương lai - năm 2023. Sol 20 tuổi thực sự sẽ đối xử thế nào với Sun Jae?

Lovely Runner tập 12 sẽ lên sóng vào tối 14/5. Bộ phim gồm 16 tập, lên sóng vào tối thứ Hai, thứ Ba hằng tuần.