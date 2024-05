Lovely Runner: Ý nghĩa đặc biệt của chiếc đồng hồ Im Sol tặng Ryu Sun Jae

HHT - Nhiều khán giả từng phàn nàn khi phim Trung Quốc, Hàn Quốc mời diễn viên có độ tuổi quá lớn so với nhân vật họ đóng. Mới đây, một phim tình cảm sắp công chiếu của Hollywood cũng gây tranh cãi vì điều này.

HHT - Nicholas Galitzine đang hút fan nhờ hiệu ứng của phim "The Idea of You". Mỹ nam xứ sở sương mù cho biết anh đã tham khảo hình tượng của nhóm BTS cho vai diễn này và bày tỏ đã "thầm thương trộm nhớ" Jennie BLACKPINK lâu nay.