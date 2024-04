Lucas ra mắt solo sau hơn 2 năm vướng ồn ào đời tư, sao Knet tức giận?

HHT - Cứ ngỡ là "cú lừa" Cá tháng Tư, chiều hôm nay (1/4), SM chính thức tung MV solo của Lucas, đánh dấu cột mốc anh trở lại sự nghiệp âm nhạc sau hơn 2 năm tạm ngừng hoạt động vì scandal đời tư. Không chỉ vậy, độ "chịu chơi" của SM dành cho chàng idol nhiều tai tiếng cũng khiến netizen không biết nên phản ứng thế nào.

Sau khi rời WayV và NCT vào năm ngoái, hôm nay (1/4) Lucas đã trở lại với tư cách nghệ sĩ solo với MV Renegade. Ngoài ca khúc chủ đề, single album của Lucas còn 2 ca khúc nữa là Dip It Low và Crushing On You.

Trong đó, bài hát chủ đề Renegade là một ca khúc hip-hop dựa trên nền rock phối cùng tiếng guitar mạnh mẽ. Nhịp điệu dồn dập, sôi động đã truyền tải khao khát của Lucas về việc thay đổi sau những biến cố và kiên định bước đi trên con đường của mình.

Cư dân mạng tỏ ra bất ngờ với đãi ngộ mà SM dành cho cựu thành viên NCT, bởi MV đánh dấu sự "tái sinh" của anh có đến tận hai phiên bản là Plan A và Plan B. Trong khi Plan A lấy bối cảnh như một cuộc họp báo, nơi anh liên tục bị chất vấn và soi xét, thì Plan B gần như một phiên bản vũ đạo với đầu tư bối cảnh khủng.

Lời bài hát cũng khiến khán giả dễ dàng nhận ra anh đang thẳng thắn đáp trả những tin đồn tiêu cực về scandal trong quá khứ. Bằng ca khúc tên Renegade mang ý nghĩa "kẻ phản bội", Lucas dường như muốn thừa nhận mình đã "phản bội" lòng tin của công ty, các thành viên và người hâm mộ, tự hứa bản thân sẽ thay đổi và vẫn sẽ tiếp tục cố gắng phát triển bản thân.

Dù vậy, màn ra mắt solo của Lucas không được lòng cộng đồng mạng. Dư luận cho rằng SM đã quá ưu ái cho chàng idol nhiều tai tiếng này, bởi trước nay, các idol cùng công ty chưa từng có tiền lệ được 2 phiên bản MV khi debut solo. Ngoài ra, anh đã gây nên lỗi lầm nhưng không có thái độ hối lỗi mà còn có thái độ thách thức các antifan với câu hát "let haters stay hating" (hãy để những người ghét tôi tiếp tục ghét đi).

Ngược lại, phần đông khán giả lại tỏ ra tiếc nuối, bởi nếu không có scandal thì Renegade của Lucas nhiều khả năng sẽ có được hiệu ứng tốt. Người nghe đánh giá đây là một bài hát có nhịp điệu ấn tượng và còn rất phù hợp với màu sắc cá nhân của Lucas, bắt tai từ lần đầu tiên. Không chỉ vậy, visual của nam idol càng không thể bàn cãi, vẫn điển trai và cuốn hút như ngày nào.

Năm 2021, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với tư cách là cây hút fan có lượng người hâm mộ đông nhất nhì hệ thống NCT và WayV, Lucas khiến dư luận bàng hoàng khi lộ ra loạt scandal tình ái chấn động. Anh bị tố có lối sống buông thả, tự cho rằng bản thân có quyền lực nhất NCT và coi thường các thành viên khác khiến cộng đồng fan tức giận... Đến tháng 5/2023, Lucas quyết định rời nhóm sau 8 năm gắn bó.