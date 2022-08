Lương Bích Hữu: Đường tình duyên lận đận, từng bị bỏng nặng đến mức phải tạm dừng ca hát

HHT - Sau khi tham gia chương trình "Ca Sĩ Mặt Nạ" với tạo hình Kim Sa Ngư, cái tên Lương Bích Hữu bỗng nổi đình đám trở lại. Những thông tin xoay quanh cuộc sống của nữ ca sĩ cũng được khán giả quan tâm nhiều hơn.

Lương Bích Hữu từng là thần tượng của nhiều khán giả 8x, 9x khi hoạt động trong nhóm nhạc đình đám H.A.T. Giai điệu của những ca khúc Yêu Làm Chi, Đành Nói Lời Chia Tay, Sắc Màu Trái Tim, Tuổi Xì Tin... là những kí ức âm nhạc không thể quên trong lòng người hâm mộ. Năm 2004, album đầu tay We are H.A.T của nhóm đã tiêu thụ được 30.000 bản đĩa vật lý - một con số không tưởng vào thời điểm này với một nhóm nhạc nữ.

Sự kết hợp giữa H.A.T và Ưng Hoàng Phúc từng được xem là hiện tượng V-Pop với những bản hit như Anh Không Muốn Bất Công Với Em, Giờ Anh Hứa Để Làm Gì, Nỗi Sầu Đêm Vắng... Cho đến hiện tại, những ca khúc này vẫn được khán giả "replay" như để tìm lại bầu trời thanh xuân của chính mình.

Sau khi H.A.T tan rã, Lương Bích Hữu tiếp tục tỏa sáng trên con đường solo. Nữ ca sĩ ra mắt một số album như Cô Gái Trung Hoa, It's not over, Ây da ây da... Những bài hát Cô Gái Trung Hoa, Dằm Trong Tim, Trễ Hẹn Nữa Rồi... đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Dù có sự nghiệp ca hát thành công nhưng Lương Bích Hữu từng trải qua đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Cô có khoảng thời gian yêu đương nam ca/ nhạc sĩ Khánh Đơn. Năm 2015, anh gửi lời cầu hôn đến cô trong một chương trình truyền hình. Đây cũng là thời điểm Lương Bích Hữu vừa sinh con gái đầu lòng ở Canada được vài tuần.

Tuy nhiên, sau đó cặp đôi bất ngờ chia tay, Lương Bích Hữu lựa chọn làm mẹ đơn thân và quyết định không để con gái An An gặp mặt ba ruột. Nữ ca sĩ và con gái có cuộc sống hạnh phúc, bình yên ở nước ngoài. Lương Bích Hữu gần như không công khai diện mạo của con gái với công chúng và hạn chế tối đa việc đăng ảnh con lên mạng xã hội.

Vào năm 2011, Lương Bích Hữu từng gặp một tai nạn nghiêm trọng khiến cô phải tạm dừng ca hát. Khi đó, sân khấu nơi cô trình diễn bị cháy vì diễn viên xiếc gặp sự cố. Dù nữ ca sĩ đang ngồi chờ trong cánh gà chờ nhưng cô vẫn bị bỏng nặng ngay sau đó. Lương Bích Hữu từng chia sẻ trong một chương trình, tai nạn năm đó đã thiêu đốt toàn thân cô. Ba của nữ ca sĩ là người lấy áo dập lửa trên người cô và đưa cô vào bệnh viện. Tóc, mặt, lông mày, cơ thể của cô đều bị bỏng cấp độ hai.

Sau sự cố kinh hoàng này, Lương Bích Hữu phải rời xa sân khấu hơn 1 năm. Thậm chí, cô không dám gặp gỡ bạn bè hay nhìn gương mặt của mình trong gương. Tuy nhiên, sau thời gian kiên trì phục hồi, nữ ca sĩ đã lấy lại tinh thần, nhan sắc và hoạt động nghệ thuật trở lại.

Màn "comeback" đầy cảm xúc của Lương Bích Hữu tại The Masked Singer Vietnam càng khiến khán giả yêu mến cô nhiều hơn. Trên các tài khoản mạng xã hội của Lương Bích Hữu, người hâm mộ gửi rất nhiều lời chúc đến cô. Mọi người hi vọng nữ ca sĩ sẽ tiếp tục cống hiến cho âm nhạc và ra mắt thêm nhiều sản phẩm hơn trong tương lai.