Lương Thu Trang tiết lộ cảnh quay đáng nhớ nhất trong "Trạm Cứu Hộ Trái Tim"

HHT - Vốn đóng vai phản diện ở "Trạm Cứu Hộ Trái Tim", Lương Thu Trang đã lường trước việc nhân vật của cô sẽ bị ghét. Vậy cảnh quay mà cô thấy đáng nhớ nhất trong phim này có phải cảnh gây ức chế nhất cho người xem?

Nếu như Ngân Hà của Trạm Cứu Hộ Trái Tim bị xem là nữ chính vô tri ngơ ngác nhất của phim Việt, gia đình gặp biến cố lớn cũng chẳng biết xoay xở làm sao thì phản diện An Nhiên lại đáng sợ đến mức khiến người xem ức chế. An Nhiên có thể làm được những việc mà người bình thường không hề nghĩ đến, như để nhân tình kết hôn với một phụ nữ khác nhằm đạt được mục tiêu báo thù.

Bề ngoài, An Nhiên là bác sĩ tâm lý nhẹ nhàng, khéo léo hiểu chuyện còn bên trong, cô ta có vô số âm mưu. Để khiến Nghĩa phải kết hôn với mình, An Nhiên đã vẽ ra nhiều vở kịch khéo léo khiến Nghĩa không thể chần chừ thêm nữa. Mỗi lần nhân vật này xuất hiện, khán giả đều chỉ muốn hai mẹ con Ngân Hà nghĩ ra cách xử lý An Nhiên càng sớm càng tốt.

Còn Lương Thu Trang lại rất tâm đắc với vai diễn mới nhất của mình, vì nó chứng tỏ cô có thể đóng tốt vai phản diện, khiến người xem phẫn nộ chứ không phải chỉ diễn được vai tội nghiệp, hoàn cảnh. Và khi kể về cảnh quay khiến cô nhớ nhất trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Lương Thu Trang đã nhắc tới tập 22.

Đó là sau khi Nghĩa ẩu đả với Vũ và bị đưa đến đồn công an, An Nhiên đã đến đón anh ta. Đêm đó, cảm thấy lo lắng nên An Nhiên nhờ con trai gọi điện cho bà nội nhằm thăm dò Nghĩa có ở nhà hay không. Chẳng ngờ khi Nghĩa cầm máy, anh ta đã quát tháo gay gắt rằng An Nhiên đừng bao giờ lợi dụng con trai, sau đó đột ngột dập máy.

An Nhiên liên tục gọi lại mà Nghĩa không nghe nên vô cùng tức giận, ném cả điện thoại khiến cậu nhóc Gôn sợ hãi. Cảnh quay này khiến khán giả hào hứng khi thấy An Nhiên và Nghĩa mâu thuẫn, một kẻ xảo quyệt như An Nhiên cũng có lúc không đạt được mục đích. Còn Lương Thu Trang thì cũng rất tập trung diễn xuất để thể hiện được tâm lý phức tạp của nhân vật.