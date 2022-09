Lý Dịch Phong - Ngô Diệc Phàm thành "cặp đôi không còn gì": Không hẹn cùng vướng vào vòng lao lý

HHT - Năm 2007, tác phẩm điện ảnh "Enchanted" (Chuyện Thần Tiên Ở New York) đã thu về loạt thành tích vượt ngoài sự mong đợi và trở thành một trong số những bộ phim nổi bật của "nhà Chuột". 15 năm sau, bộ phim mới chính thức được hãng Disney "bật đèn xanh" cho phần hậu truyện sẽ ra mắt trên hệ thống Disney+.

HHT - Sau màn thể hiện đột phát trong "Squid Game", Lee Jung-jae sẽ hóa thân thành nam chính cho loạt phim sắp tới mang tên "Star Wars: The Acolyte". Đây cũng chính là vai diễn đầu tay của nam diễn viên tại thị trường điện ảnh Hollywood.

HHT - Phần tiền truyện của bom tấn "Game of Thrones" đã được công chiếu vào cuối tháng 8 vừa qua trên HBO Max, và đến nay nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình lẫn người hâm mộ. Lấy bối cảnh 200 năm trước các sự kiện trong Trò Chơi Vương Quyền, "House of the Dragon" kể về cuộc nội chiến tranh giành ngôi báu sắt của nhà Targaryen.