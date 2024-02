Lý do khiến phần mới của "Frozen" có nguy cơ trở thành "rượu ngâm lâu quá đát"

HHT - Dù là một trong những thương hiệu hoạt hình thành công nhất mọi thời đại, các phần tiếp theo của "Nữ Hoàng Băng Giá" (Frozen) vẫn có nguy cơ thất thế do bị trì hoãn thời gian phát hành quá lâu.

Không có lời đảm bảo về chất lượng phần phim mới

Trong chương trình Good Morning America, CEO Walt Disney - Bob Iger - đã tiết lộ hãng đang sản xuất đồng thời hai phần phim tiếp theo của Nữ Hoàng Băng Giá, gồm Frozen 3 và Frozen 4. "Hiện tôi chưa thể tiết lộ quá nhiều về dự án tiếp theo. Nhưng đạo diễn Jenn Lee, người từng thực hiện hai phần đầu Frozen, đang làm việc chăm chỉ với đội ngũ của cô ấy để xây dựng không chỉ một mà hai câu chuyện", ông chia sẻ.

Việc nhà sản xuất "bật đèn xanh" cùng lúc hai phần phim mới là tín hiệu đáng mừng nhưng điều đó cũng khiến khán giả không khỏi nghi vấn về chất lượng phim. Chưa kể, cuộc hành trình của Elsa và Anna ở hai phần trước đã khá viên mãn, nên nhiều người hâm mộ tự hỏi nhà sản xuất sẽ tiếp tục phát triển câu chuyện của hai chị em như thế nào. Liệu Disney sẽ tô thêm điểm sáng cho danh tiếng của Frozen, hay tiếp tục kéo dài phim chỉ để kiếm thêm lợi nhuận như hãng từng làm với nhiều thương hiệu khác?

Dự án bị "delay" lâu đến khó tin

Theo thông báo chính thức của Walt Disney, hãng phim dự kiến cho ra mắt Frozen 3vào năm 2026, sau 13 năm kể từ phần phim đầu tiên công chiếu. Trang tin Screen Rant dự đoán rằng phần 4 của loạt phim thậm chí có thể bị trì hoãn đến năm 2030. Do đó, sẽ là điều dễ hiểu nếu thương hiệu Nữ Hoàng Băng Giá bị lãng quên trước khi kịp đến với công chúng lần nữa, bởi hầu hết các loạt phim sẽ không thể giữ chân khán giả sau thời gian lâu đến thế.

Một trong những tác phẩm hiếm hoi ở Hollywood vẫn được khán giả đón nhận sau hơn một thập kỷ là phần hai của Avatar, Avatar: The Way of Water. Sự thành công của dự án này chủ yếu đến từ tâm huyết về của đạo diễn James Cameron trong ngần ấy năm. Ông chuẩn bị chu toàn về mặt nội dung lẫn hình ảnh, miệt mài "ủ" phần mới thật lâu rồi mới chiêu đãi khán giả loại rượu ngon hảo hạng nhất.

Về phần Disney, hãng là "ông lớn" có đủ nhân lực và tiềm lực kinh tế để nhào nặn nên những tác phẩm gây tiếng vang lớn. Tuy nhiên, không ai biết được hiện Disney đang ấp ủ để cho ra một Frozen 3 xuất sắc không uổng công chờ đợi của khán giả, hay chỉ đang mang tâm thế... "từ từ rồi tính", không lo lắng nhiều về việc thương hiệu này mất nhiệt?

Dòng phim hậu truyện đang trên đà lỗi thời

Chưa bàn về chất lượng, hai thập kỷ trở lại đây phòng vé trở nên vô cùng sôi động với các hãng phim và thể loại phim mới đã ra đời. Do đó, khán giả đại chúng sẽ có xu hướng tìm đến những tác phẩm mới, những câu chuyện mới và góc nhìn đa chiều hơn.

Theo dòng sự kiện, các dòng phim tiền truyện, hậu truyện dần mất đi sức hút, trừ một số dự án đã làm khá tốt như Wonka (2023). Dù xu hướng này hiện xảy ra chủ yếu ở dòng phim người đóng, nhưng thể loại hoạt hình dự kiến cũng không trở thành ngoại lệ trong tương lai. Vì vậy, việc làm sống lại một thương hiệu dài hơn thập kỷ sao cho vừa thu hút được người xem mới, vừa làm hài lòng khán giả cũ sẽ là một bài toán khó mà Disney nên cân nhắc kỹ lưỡng cho tương lai của Frozen.